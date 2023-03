Frühjahrsputz „Saubere Landschaft“ in Mellen: Abends lockt das Sportheim

Mellen. „Aktion saubere Landschaft“: Mellen räumt auf. Damit sich genügend Helfer finden, ließ sich der Sportverein Rot-Weiß etwas Besonders einfallen.

Samstag ist der erste April. Einst Tag der Aprilscherze, auch im Blatt. Davon sehen wir allerdings seit Jahren ab. Deshalb: Diese Aktion findet gleich wirklich statt, die „Aktion saubere Landschaft“ in Mellen. Um 10 Uhr geht’s los, am Feuerwehrgerätehaus. Eigene Warnwesten sind erwünscht. Der Sportverein Rot-Weiß Mellen ruft ausdrücklich zur Teilnahme auf. Der neue Vorsitzende Björn Freiburg lockt mit einer ganz besonderen Belohnung: „Zum Abschluss der Aktion möchten wir alle Helfer dazu einladen, den Tag mit Suppe, Fassbier und kalten Getränken gemeinsam am Sportheim Mellen ausklingen zu lassen.“ Und das ist noch nicht alles: Im Vereinsheim lockt das Bundesliga-Spitzenspiel Bayern-Borussia. Um 18.30 Uhr wird es angepfiffen. Zum heißen Spiel gibt’s kalte Getränke.

Vermutlich haben sie sich alle Seh-Leute verdient, weil alle geholfen haben. Nötig wäre es. An Straßen- und Waldrändern liegt viel Müll. Und das ist leider kein Scherz.

