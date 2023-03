Aktion saubere Landschaft Saubere Sache: Frühjahrsputz in Eisborn

Eisborn. „Aktion saubere Landschaft“: Was in Eisborn für Stirnrunzeln und Augenrollen sorgte.

Saubere Sache: Der „Wettergott“ hat Eisborns Helferschar bei der „Aktion saubere Landschaft“ vor größeren Regenmengen bewahrt. Ein 20-köpfiges Team – Groß und Klein, Jung und Alt – packte an. Das war wegen der schlechten Wetterprognose am Samstag ein schönes Ergebnis, fand Ortsvorsteherin Pia Spiekermann.

Aktion saubere Landschaft: Eisborns Helferschar stärkt sich. Foto: Pia Spiekermann

Manche Funde sorgten für Stirnrunzeln, darunter sieben Altreifen, ein Pneu sogar auf Felge, im Naturschutzgebiet an der Grübecker Kreisstraße. Im Wald fanden sich zudem ein ausgedienter Briefkasten sowie eine Gasflasche mit defektem Ventil. Eine abgelegene Parkbucht im unteren Bereich der Grübeck in Richtung Hönnetal war stark vermüllt – etwa durch Zementsäcke mit ausgehärtetem Schnellbinder. Obendrein war zu erkennen, dass viele Autofahrer offenbar auf der Durchfahrt Müll aus dem Fenster geworfen haben: „Das waren nach meiner Einschätzung nicht unbedingt Eisborner.“

„Bim’s Catering“ verpflegte die Sammeltruppe nach erfolgreichem Frühjahrsputz. Schnitzel gab’s, und Frikadellen im Brötchen. „Das stärkt auch das Zusammengehörigkeitsgefühl, was ich für sehr wichtig halte“, meinte Pia Spiekermann.

Sie hofft zugleich, dass gerade die Straßen in der Horst und in der Grübeck in diesem Jahr möglichst lange müllfrei bleiben.

