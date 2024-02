Sauerländer, Sex und Schenkelklopfer

Balve/Neuenrade Autor Michael Martin schaut Sauerländern aufs Maul und ins Herz. Er hat ein neues Buch vorgelegt. Es geht um Sex.

Michael Martin ergründet die Wesenszüge der Menschen im Sauerland seit Jahren humoristisch. Nicht nur das: Der Neuenrader hat damit Erfolg, mit Gedrucktem wie mit Gelesenem. Auch im Balver Stadtgebiet wird der Werbemann gern gesehen und gern gehört. Zum Karneval hat er, gemeinsam mit der Mendener Grafikerin Sonja Heller, ein neues Buch vorgelegt: „Sauerländer. Heißer geht’s nicht. Alles, was man über Lust und Liebe im Land der tausend Berge wissen sollte“. Wie kam Michael Martin dazu?

„Ich habe viele Lesungen auf dem Buckel“, erzählt der Autor, dem der Schalk erkennbar im Nacken sitzt. „Immer dann, wenn in meinen Texten ein Hauch von Erotik auftaucht oder wenn ich in meinem Buch ,Sauerländer. Besser geht’s nicht‘ auf die Kamasutra-Seiten komme, dann gibt’s am meisten Resonanz.“

Der jung gebliebene Unruheständler weiß, bei welchem Publikum er die meisten Lacher einsammelt: bei der Generation 50 plus. „Diese Leute sind noch ungegendert aufgewachsen“, flachst Michael Martin bei einer Tasse Espresso in der Redaktion. Das brachte ihn auf die Idee, der Sauerland-Erotik ein eigenes Buch zu widmen. „Ich habe Texte bei Probelesungen vorgestellt, und die Leute fanden das super“, hat der Autor herausgefunden. Dabei macht er eines klar: Sein Buch ist kein 90-seitiger Herrenwitz. „Wichtig war mir, dass auch meine Partnerin gelacht hat“, betont Michael Martin mit Blick auf seine Auftritte: „Die Damen im Publikum müssen herzlich drüber lachen – oder ihrem Partner sagen: ,Hör‘ mal genau hin!‘.“

Allerdings nimmt er sich eine Freiheit heraus, die auch die Jeckenschar in Bütten und Karnevalzügen nutzt: Die Texte sind eben nicht politisch korrekt. „Sie haben einen Hauch von Erotik und Frivolität“, beschreibt Michael Martin sein Schaffen. Sein sauerländisches Publikum soll spüren, dass die Texte satirisch übertrieben sind, allerdings im Kern die Menschen in der Region zutreffend beschreiben. Funktioniert das?

Ideal für alle, die schon Sex hatten oder noch Sex haben wollen. Eine Buchkäuferin bei Amazon

Michael Martin lächelt. Das Buch, vom Schmallenberger Woll-Verlag liebevoll in Schweinchenrosa verpackt, ist schon auf dem Markt, im Buch- wie im Online-Handel. „Worüber ich mich gefreut habe: Bei Amazon gibt es bereits ein paar Bewertungen. Eine Frau hatte da geschrieben: ,Ideal für alle, die schon Sex hatten oder noch Sex haben wollen.‘“ Der Autor hat sich deshalb so sehr über die Rückmeldung gefreut, weil sie ihm vermittelt, den richtigen Ton getroffen zu haben. „80 Prozent meiner Bücher werden von Frauen gekauft – und dann den Männern geschenkt“, weiß er.

Eines jedoch strebt der Sauerland-Versteher allerdings bewusst nicht an: Mario-Barth-Humor: „Er macht sich in seinen Programmen über Männer lustig, damit ihn die Frauen mögen.“ Eine kleine Schnittmenge mit dem Star-Comedian hat Michael Martin aber doch: Im Programm finden sich immer auch Schenkelklopfer.

