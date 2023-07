Sauerlandkino: Tom Cruise kommt nach Balve

Balve. Tom Cruise ist Top-Star in „Top Gun: Maverick“ beim Sauerland-Kino in Balve. Alle Filme, alle Termine.

Tom Cruise kommt nach Balve – zumindest auf die Leinwand. Der Hollywood-Blockbuster „Top Gun: Maverick“ gilt als das Highland des Sauerland-Kinos. Das Kino-Trio Ha-Pe Drilling, Robin Vorsmann und Thorsten Schaaf will mit seinem August-Programm die Scharte des holperigen Start mit technischen Problemen im Lhoist-Kalkwerk im Mendener Ortsteil Oberrödinghausen auswetzen.

Sauerlandkino zum Dritten: Robin Vorsmann, Markus Müller, Hape Drilling (von links) Foto: jürgen overkott / WP

Hintergrund: Vom 28. April bis zum 1. Mai sollten gemeinsam mit Lhoist vier Vorstellungen im Kalkwerk angeboten werden. Robin Vorsmann: „Leider konnte nur die Premiere stattfinden. Danach ist das Leuchtmittel des Beamers durchgebrannt, und wir mussten die Vorführungen leider absagen. Für alle die für diese Abende Karte hatten, verschicken wir, wie angekündigt, Codes. Mit diesen kann man dann kostenlose Tickets für die Open-Air-Veranstaltungen online einlösen.“





In Balve gibt es an zwei Wochenenden insgesamt sechs Vorstellungen – wie gewohnt im Stadion der SG Balve/Garbeck am Krumpaul. Wie sieht das Programm aus?







Open-Air-Kino Balve: Der Nachname Foto: Verleih

Am Donnerstag, 10. August, wird Sönke Wortmanns Komödie „Der Nachname“ gezeigt. Das turbulente Familien-Kuddelmuddel aus dem Jahr 2022 ist hochkarätig besetzt mit Stars wie Iris Berben, Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst und Caroline Peters.

An Fantasy-Fans richtet sich am Freitag, 11. August, der Streifen „Dungeons & Dragons“ mit Chris Pine und Michelle Rodríguez. Die Produktion ist aktuell; sie kam in diesem Jahr erst in die Kinos.

„Top Gun: Maverick“ ist der Top-Film am Samstag, 12. August. Tom Cruise kehrt in einer Parade-Rolle zurück. Bereits 1986 schrieb der Kino-Weltstar als wagemutiger US-Air-Force-Pilot Filmgeschichte. Nebenbei zündete damals auch die Filmmusik.

Kontrastprogram am Sonntag, 13. August: „,Oskars Kleid’ mit Florian David Fitz, Laurì und Senta Berger und ist eine berührende Geschichte über einen Jungen, der lieber ein Mächen sein will“, sagte Robin Vorsmann im Gespräch mit der Westfalenpost. „Ich habe ihn vor kurzem selbst gesehen.“ Die deutsche Produktion kam im vergangenen Jahr in die Kinos.

Weiter geht es am Donnerstag, 17. August, mit „Einfach Mal was Schönes“. Regisseurin Karoline Herfurth spielt in der zweistündigen Liebeskomödie aus dem Vorjahr kurzerhand auch die Hauptrolle. An ihrer Seite sind Nora Tschirner und Ulrike Kriener.

Der letzte Film in diesem Sommer läuft am Freitag, 18. August: „Sonne und Beton“ läuft gerade in den Lichtspielhäusern. Der Sauerland-Kinos ist mit seiner Open-Air-Vorstellung über das Schicksal von drei Jugendlichen aus Berlin-Neukölln ganz vorn mit dabei.

Welches Konzept steckt hinter der Film-Auswahl? Bei den Filmen hat das Team ein breites Angebot zusammengestellt. „Wir haben Listen mit Filmen gemacht, die wir im Kino gut liefen. Wir haben aber auch geguckt, was andere Open-Air-Kinos anbieten. Wichtig ist es uns, dass wir möglichst aktuelle Filme und etwas für jeden Geschmack anbieten. Einfach mal in die Trailer schauen, und den passenden Streifen raussuchen“, sagt Robin Vorsmann.

„Jetzt schnell Tickets sichern für die Vorführungen für das Open-Air-Kino in Balve“, werben die Balver Kino-Macher für den Online-Verkauf. „Pro Abend gibt es 150 Tickets für alle Filmfans aus der Region. Mit günstigen Tickets wollen wir allen ermöglichen, das Sauerland-Kino zu besuchen. Wir freuen uns natürlich, wenn reichlich gegessen und getrunken wird“, erklärt Ha-Pe Drilling. Ein Ticket kostet lediglich fünf Euro pro Person. Dazu kommen Gebühren der Ticketplattform.

Einlass ist von 19.45 bis 20.45 Uhr. Wie in jedem Jahr werden in gemütlicher Atmosphäre auf dem Sportplatz neben kühlen Getränken auch Nachos und frisches Popcorn angeboten. Auch gegrillt wird wieder – Steak, Wurst vom Grill und Currywurst mit Pommes sind im Angebot. Es wird empfohlen, warme Kleidung und Decken mitzubringen, wenn es kälter werden sollte. Die Filme starten je nach Dämmerung und Lichtverhältnissen gegen 21 Uhr.

Die Preise für die Leinwand-Vorführungen unter freiem Himmel sind knapp kalkuliert. Das ehrenamtliche Kino-Trio hofft auf hohe Besucherzahlen mit viel Hunger und Durst. Noch einmal Robin Vorsmann: „Wir stellen auch Spendenboxen auf.“

Trailer, weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Internetseite www.sauerlandkino.de.

