Schatzkiste für Stadtarchiv: Die Geheimnisse der Feldpost

Sie lebt in Hamburg, sie arbeitet dort, lange schon. Doch ihre Heimatstadt Balve lässt Anka Behrendt nicht los. Im Hönnetal ist die 57-Jährige besser bekannt unter ihrem Mädchennamen Thiell. Selbst heute gibt es gute Gründe, immer wieder mal in die alte Heimat zu fahren. Anka Behrendt gehört das Gebäude Hauptstraße 32. Nebenan, im Kaufmannshaus Hauptstraße 29, bei „Schulten-Heinrich“, wuchs sie auf, bevor ihre Eltern zum Brucknerweg zogen. Ihre Eltern sammelten Gutes von gestern, Fotos, Postkarten, Zeichnungen. Aus Schätzchen wurden Schätze. In diesem Mai kam die Schatzkiste zu Anka Behrendt. Doch Sammlungen haben die Unart, irgendwann so groß zu werden, dass für sie schlicht der Platz fehlt. Dann sollten sie den Besitzer wechseln. Genau diesen Zeitpunkt sieht Anka Behrendt jetzt gekommen. Balves Stadtarchiv darf sich freuen. Aus persönlichem Erbe wird ein Erbe für die ganze Stadt.

Der Naturhistorische Verein Hönnetal befeuert das ohnehin große Interesse an historischen Themen mit einer Facebookguppe sowie mit einem Buch, das hier vor der Feldhofhöhle vom Vereinsvorstand und den Bürgermeistern der Hönnetal-Städte präsentiert wird. Foto: Alexander Lück / WP

„Ich will die Kiste vor Weihnachten aus dem Wohnzimmer haben“, sagt Anka Behrendt lachend – auch wenn sie sich der Faszination der Zeitreise in die Vergangenheit nicht entziehen kann, wie sie im Gespräch mit der Westfalenpost bekennt. „Wenn man anfängt aufzuräumen, dann fängt man auch an zu lesen. Ich habe unglaubliche Dinge gefunden. Ich habe mir die Zeit genommen, auch ein bisschen auszusortieren. Meine Mama war in der Heimwacht sehr aktiv, hat unheimlich viele Sachen von Theodor Pröpper, Carl Cordes, Dechant Löcker und wie sie alle heißen, sie hat Zeitungsausschnitte aus den 70er und 80er Jahren verwahrt.“

Dabei hat Anka Behrendt festgestellt: Manche Vorfälle wiederholen sich. Randale an der Piuskapelle, beispielsweise, ist demnach kein Corona-Koller gelangweilter Jugendlicher: „Das gab es in den 70er Jahren auch schon. Das ist immer wieder passiert.“

Fotos aus dem Familienarchiv erfreuen sich auf der Facebook-Seite des Naturhistorischen Vereins Hönnetal großer Beliebtheit. Anka Behrendt besitzt die Originale ihres Vaters: „Er hat die ganzen Bilder mal abziehen lassen, von alten Häusern in Balve, von Prozessionen, von Schützenfesten – Schwarz-Weiß-Bilder.“

Mehr noch: Anka Behrendt fand auch Briefe von ihrem Großvater Heinrich Thiell. Er war im Ersten Weltkrieg Offizier – als Pilot. „Vom ihm gibt noch viele Feldpostbriefe der Luftwaffe.“ Und dennoch bleiben sie für Anka Behrendt versiegelt: Die Briefe sind in Sütterlin geschrieben. „Das kann ich gar nicht alles lesen“, gesteht Anka Behrendt.

Wegwerfen indes ist für sie keine Option. „Ich glaube, ich habe geerbt“, erzählt Anka Behrendt schmunzelnd, „ich muss alles einer vernünftigen Verwendung zuführen. Meine Schwester wollte das alles in den Müll schmeißen, und ich habe gesagt, das geht so nicht.“ Der Wunsch, das geistige Familienerbe zu retten, dürfte in Kürze Wirklichkeit werden. Dann käme Material wieder an seinen Ursprungsort zurück.

Interesse für geschichtliche Dinge

Anka Behrendt ist nach ihrem Studium in Münster längt in Hamburg heimisch geworden, seit 22 Jahren schon, mit Ehemann und den 16-jährigen Zwillingssöhnen: „Die interessiert das, glaube ich, nicht. Ich selbst komme ein bisschen nach meiner Mama, die sich immer für geschichtliche Dinge interessiert hat.“

Tatsache ist: Anka Behrendt hat die Verbindung zum Hönnetal niemals gekappt. „Ich war im vergangenen Jahr Weihnachten in St. Blasius“, sagt sie, und dabei klingt Rührung unüberhörbar mit, „etwas Schöneres gibt es nicht.“