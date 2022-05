VORVERKAUF Scheunenparty in Eisborn: Das müssen Feierbiester wissen

Eisborn. Endlich wieder Scheunenparty in Eisborn. Das müssen Partygänger wissen.

Die Scheunenparty in Eisborn am Mittwoch, 15. Juni, wirft ihre Schatten voraus. Am Freitag, 20. Mai, startet der Vorverkauf, wie Veranstalter und Vorsitzender des SuS Eisborn, Georg Schulte, der Westfalenpost sagte.

Nach zweijähriger Corona-Pause wird in der Horst wieder abgerockt. Sebastian Vee kommt, die Sharks, Plan Los, Timbo und This Chris. Das Festival hat auch wegen seines Angebots an Cocktails und Leckereien einen überregional guten Ruf.

Reichlich Parkplätze

Tickets kosten 15 Euro im Vorverkauf. Dabei sind alle Gebühren inbegriffen. Zutritt haben Feierbiester ab 18 Jahren; die Ausweise werden kontrolliert. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Sie sind ausgeschildert. Ordner sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Der Erlös fließt in die Kasse des SuS Eisborn; er ist seine Haupteinnahmequelle. Das Festival wird möglich durch Unterstützung heimischer Unternehmen, darunter die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis.

Eintrittskarten könne im Netz geordert werden: http://scheunenparty-eisborn.de/

