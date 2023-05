Schienenbus: Großer Bahnhof für Eisenbahnfreunde in Binolen

Schienenbus: Großer Bahnhof für Eisenbahnfreunde aus dem Rheinischen in Binolen

Balve/Menden. 200 Eisenbahnfreunde werden zu einem Stopp in Binolen erwartet. Für die Rheinländer gilt: Drink doch ene mit!

Hönnetal und Schienenbus – seit den 50er Jahren gehört diese Paarung zusammen. 1984 wurde sie mit dem Aus der planmäßigen Einsätze der „roten Brummer“ auf der Hönnetalbahn beendet, doch seit 1989 haben die Eisenbahnfreunde Hönnetal (EFH) immer wieder dafür gesorgt, dass das Brummen der Büssingmotoren im Hönnetal zu hören war.

Von 1996 – 2017 hatte der Förderverein Schienenbus Menden als Tochterverein der EFH sogar eine eigene vierteilige Einheit, die mehrmals im Jahr zu Ausflugsfahrten ab Dortmund auf die Strecke kam. Nach dem Verkauf der Fahrzeuge an die AKE-Eisenbahntouristik Ende 2017 gelang es, die beliebten Fahrten „Zauberhaftes Hönnetal“ unter neuer Flagge fortzusetzen. Nun starten die Fahrten in Köln und führen durch das Bergische Land zunächst nach Binolen. Dort ist eine rund 2-stündige Pause vorgesehen, die zum Wandern im Hönnetal, dem Besuch der Reckenhöhle oder dem Rundgang durch den musealen Landbahnhof Binolen genutzt wird. Später geht es zum Endpunkt der Strecke nach Neuenrade, bevor dann auf dem Rückweg noch eine Rast in Menden eingelegt wird.

Am Sonntag ist es wieder soweit, und gegen 11.25 Uhr werden 200 Fahrgäste aus Köln und Umgebung in Binolen erwartet. Die Eisenbahnfreunde Hönnetal e.V. freuen sich schon sehr auf diesen und den nächsten Besuch der Schienenbusse im September.

