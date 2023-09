Schießsportgruppe Balve: Rundes Jubiläum und 3 Supertalente

Balve. Die SSG Balve ist 60 Jahre jung. Die Jugendarbeit läuft top. Das zeichnet die drei Supertalente des Vereins aus.

Die Balver Schießsportgruppe hat 60 beeindruckende Jahre hinter sich und tolle Aussichten für die Zukunft. Warum der Sport auch überaus förderlich für die Gesundheit sein kann, erklärte beim Geburtstagsfest einer der besten Nachwuchsschützen.

Christoph Rapp, Vorsitzender der Schützenbruderschaft St. Sebastian (links) gratuliert dem stellvertretend dem Vorsitzenden der Schießsportgruppe Norbert Jonen. Foto: Alexander Lück / WP

Die Beschreibung mag nach einem Klischee klingen, aber am Samstag beim Fest der Balver Schießsportgruppe war es tatsächlich so: Jung und Alt einträchtig versammelt, und das auch noch bei tollen äußeren Bedingungen. Viele Menschen, die Teile der Geschichte des Vereins mitgeprägt haben und es immer noch tun. Und ebenso viele Kinder und Jugendliche, die eine gute Zukunft verheißen für Vereinsleben und sportlichen Erfolg. Norbert Jonen, Vorsitzender, erfreut: „Unsere Mitgliederzahl steigt, entgegen dem kreisweiten Trend.“ Und: „Wir sind stolz auf unsere Jugendarbeit.“

Reise ins Olympiazentrum

Die war schließlich aktiv beteiligt am Geburtstagsfest am Samstag auf und rund um den Schießstand hinter der Realschule. Zu Geschicklichkeits- und Koordinationsübungen lud die Jugend ein, ebenso zu einem Schautraining. Mit dabei auch drei Nachwuchssportler, die zuletzt beeindruckende Erfolge verzeichnen konnten. Die zwölfjährige Elli Spenner fuhr Ende August ebenso zu den Deutschen Jugendmeisterschaften der Sportschützen nach München wie der zehnjährige Helge Brosch und der 16-jährige Cedric Valera Soldan. Alleine die Teilnahme ist ein Riesenerfolg für die Schützen und den Verein. Elli Spenner: „Mein Trainer Michael hatte Tränen in den Augen, als er mit gesagt hat, dass ich qualifiziert bin.“ Gemeint ist Michael Artz, dem ebenso wie Kollegin Kerstin Buff ein Anteil an diesen Erfolgen gebührt.

Trainingsdemonstration des Nachwuchses Foto: Alexander Lück / WP

Die Wettkämpfe fanden auf der Olympia-Schießanlage in der bayerischen Metropole statt, für die beiden jüngeren an der Luftpistole, für Valera Soldan am Luftgewehr. Beeindruckend sicherlich durch Größe und Bedingungen, erzählen die drei. Aber: „Es war auch anstrengend, weil bei meinem Wettkampf die Klimaanlage kaputt und es deshalb sehr heiß war,“ erinnert sich Elli. Lieber hat man es etwas kühler. Helge Brosch war mit zehn Jahren bei der Meisterschaft einer der jüngsten Teilnehmer: „Nervös war ich eigentlich nicht.“ Cedric Valera Soldan schildert da seine Gefühlslage schon etwas anders. „Meine Qualifikation kam schon überraschend.“ Er erreichte bei den Landesmeisterschaften vorher genau das geforderte Ergebnis. Zwar schon vorher sehr interessiert am Schießsport, kam der Eisborner zur Balver Schießsportgruppe erst letztes Jahr am Tag der offenen Tür. Und fing sofort Feuer.

So schnell überragende Erfolge zu erzielen, da muss auch einiges an Talent in die Wiege gelegt worden sein, sagt sein Trainer Michael Artz: „Das hat man selten.“ Aber natürlich muss auch diszipliniert gearbeitet werden. Cedric Valera Soldan hat große Ziele: Bundeskader, Teilnahme an Weltmeisterschaften, vielleicht sogar Olympia. Mit seiner Ausbildung zum Büchsenmacher verbindet er Beruf und Leidenschaft, hat gar schon Sponsoren. Vielleicht noch wichtiger als sportliche Erfolge: seine Gesundheit. Das Eishockeyspielen musste er aufgeben. „Wegen meiner Migräne.“ Seit einem Jahr trainiert er in der Regel zweimal die Woche auf dem Balver Schießstand. Hier sind Ruhe und Konzentration gefragt. „Dadurch habe ich mit der Migräne mittlerweile viel weniger Probleme.“

Gute Gemeinschaft

Und Elli? „Ich kann dabei runterkommen, aber mich auch körperlich betätigen.“ Und beide Nachwuchssportler loben die gute Gemeinschaft in der SSG.

Geprägt hat die auch Herbert Matzke, Gründungsmitglied und 33 Jahre lang Vorsitzender. Als beim Jubiläumsfest auch Westfälischer Schützenbund und Sauerländer Schützenbund gratulierten, gab es für Matzke, der schon viele Auszeichnungen erhalten hat, eine besondere Würdigung mit einem speziellen Schieferteller vom Verband. Matze selbst strahlte, seine Gattin Marianne grinste: „Ich überlege schon, wo die hinkommen soll.“

Beeindruckend war auch die Trainingsdemonstration des Nachwuchses. Mit mehr Zuschauern und Unruhe als sonst im Training gaben sie dennoch hochkonzentriert einen Einblick in die verschiedenen Disziplinen. Michael Artz erklärte unter anderem die schwere Kleidung, die den Körper stabilisiert oder den roten Faden, der anzeigt, dass im Lauf keine Munition ist. Und rempelte eine Schützin auch mal absichtlich an. Grund: Gibt es eine Störung im Ablauf, heißt es sofort Finger am Abzug gerade machen, raus aus dem Anschlag. Artz: „Bei der Sicherheit sind wir rigoros.“

Neben Gründungsmitglied Herbert Matzke wurden im Rahmen des Feier-Tages der Schießsportgruppe auch weitere Damen und Herren für langjährigen Einsatz in der Schießsportgruppe geehrt: Maria und Norbert Jonen, Susanne Koch, Dieter Neuhaus, Dirk Wilmes und Erhard Stemke.

