Schlägerei beim Schützenfest: Das ist passiert

Balve. Schlägerei in der Nacht zum Sonntag beim Schützenfest in Langenholthausen. Was passiert ist. Warum der Brudermeister trotz allem erleichtert ist.

Im Rahmen des Schützenfestes ist es in der Nacht zu Montag in Langenholthausens Schützenhalle zu einer Schlägerei gekommen. Das teilte Polizeisprecher Marcel Dilling am Montag mit. Ein stark alkoholisierter Sunderner (25) soll seinem ebenfalls alkoholisierten Kontrahenten aus Balve (22) ein Bierglas ins Gesicht geschlagen haben. Das Glas zerbrach. Das Opfer erlitt leichte Schnittverletzungen. Der Tatverdächtige verletzte sich durch die Tat selbst an der Hand. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Brudermeister Berthold König bedauerte den Vorfall. Immerhin habe die Bruderschaft einen Rettungssanitäter in ihren Reihen. Zugleich verwies Berthold König im Gespräch mit der Westfalenpost darauf, dass die tollen Tage durchweg bestens besucht und fröhlich gefeiert wurde.

