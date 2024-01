Schlechte Nachrichten für Fans von Kathrin Heinrichs

Balve Auftritt heimischer Autorin ausverkauft. Kolping lädt aber auch zu Bergbau-Vortrag ein.

Das Kolpingforum hat gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht für Fans der heimischen Autorin Kathrin Heinrichs: Für ihr Programm „Runter vom Sofa“ am Freitag, 16. Februar, 20 Uhr, im Pfarrheim St. Blasius gibt es keine Karten mehr. Die Veranstaltung sei ausverkauft, teilte Bernward Midderhoff vom Vorstand mit.

Dafür haben Fans von Heimatgeschichte nach wie vor Chancen, an der Veranstaltung zum Bergbau in der Region teilzunehmen. Am Montag, 5. Februar, um 19.30 Uhr stellen Ronald Förster und Josef Sauer vom Verein „Quirinus“ im St.-Blasius-Pfarrheim neue Erkenntnisse zum älteren Bergbau in Balve vor.

Neue Erkenntnisse zum Bergbau

Unter dem Titel „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt!“ gehen die beiden Heimatforscher auf das Balver Mittelalter ein. Im Pfarrheim wird die Ablassurkunde von 1353 vor dem Hintergrund spätmittelalterlicher Frömmigkeit und der damaligen Kirchenpolitik betrachtet. Sauer stellt erstmalig seine durchgängige Übersetzung dieser lateinischen Urkunde vor. Zudem werden die Inhalte der Ablassurkunde und deren Funktion

dargestellt sowie über die Schwierigkeiten bei der Beschaffung dieser Urkunde

beim Papst im französischen Avignon berichtet.

Zudem wollen Sauer und Förster die Frage beantworten, wer die Urkunde in Auftrag gegeben hatte.

Dabei spielt der Balver Pfarrer Dietrich von Ohle (1300-1372) eine entscheidende Rolle. Die Karriere dieses Balver Pfarrers als Universitätsprofessor und als

Justizminister des damaligen Kölner Erzbischofs wird gleichfalls dabei deutlich.

