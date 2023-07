„Schlotti“, Nicole und Finja: Balves königliche Familie

Balve. „Er ist so nervös“, sagt einer aus seinem Hofstaat. Doch ein wahrer Balver Schützenkönig orientiert sich an den britischen Royals. Egal wie es ihnen geht – die Devise lautet stets: lächeln und winken. Ralf „Schlotti“ Schlotmann ist ein echter Balver Schützenkönig. Er, Queen Nicole und Töchterchen Finja rollen zum Start des 20. Happy Einkaufstages mit einem Vierspänner zur Sparkasse. Sie strahlen in Richtung Haupteingang, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. So sind sie, die echten Royals: lächeln und winken.

20. Happy Einkaufstag (HET) in Balve: Blumen für die Königin Foto: jürgen overkott / WP

Der König kann amtlich, natürlich. Amtlich heißt: feiner Zwirn, Krawatte, Schützenhut und vor allem Königskette. Jeder König darf die Kette um eine eigene Medaille bereichern. „Schlotti“, wie der hauptamtliche Küster der Katholischen Gemeinde St. Blasius weithin genannt wird, hat sich eine Medaille mit feinem Sinn für Ironie machen lassen. Seine Plakette – gefertigt von seinen Hofstaat-Freunden Sebastian, Maurice und Lukas – hat die Form eines Corona-Virus’.

Balves Schützenkönig Ralf Schlotmann (links) bei Rolf Biggemanns Fähnchenclub Foto: Balver Schützen

Das Corona-Virus hat seinen Schrecken verloren – für viele, nicht für alle bereits im vorigen Sommer. Vor einem Jahr, am 18. Juli, hat für Ralf Schlotmann ein Traum angefangen, der er immer noch lebt. Bereits bei seiner Amtseinführung, in die Höhle, hat König „Schlotti“ von einem Ohr zum anderen gestrahlt. In der Balver Höhle reißt er das Schützenvolk mit. Das Hönnetal wird zum Land des Lächelns.

Diese Woche, Donnerstagmittag. Zeit, Bilanz zu ziehen. Zeit, einen Blick aufs Finale einer Amtszeit zu werfen, das am Samstag beginnt. Schützenmesse, Kranzniederlegung, Zapfenstreich. „Ich freue mich vor allem auf den großen Zapfenstreich“, sagt der Regent der Balver Schützen etwas aufgeregt. Für ihn ist es buchstäblich ein Gänsehaut-Moment.

Räuberzivil im Garten

Doch vor Zapfenstreich und Festzug steht noch Arbeit an. Ralf Schlotmann steht im Räuberzivil in seinem Garten und werkelt. Vor den „Feiertagen“ will er mit seinem Hofstaat feiern: 17 Paare umgeben den Herrscher und seine Königin, 22 sind es vor Jahresfrist gewesen. Umzüge und andere persönliche Umstände haben den Hofstaat schrumpfen lassen, Lust aufs Feiern indes ist geblieben. Wie blickt der König auf sein turbulentes Jahr?

„Ich habe eine Weile gebraucht, um es richtig zu begreifen, dass ich König geworden bin, aber ich habe es nie bereut und würde es jeder Zeit wieder machen.“ Und seine Frau?

„Meine Frau wollte erst gar nicht“, sagt der König über seine bescheidene Queen, „und jetzt kümmert sie sich bald mehr als ich. Erst war gar nichts – und jetzt hat sie Spaß dran.“

Seine Ambitionen auf die Königskette hat Ralf Schlotmann seiner Frau durch die Blume mitgeteilt, buchstäblich. „Sie kriegte an jedem Schützenfest-Montag eine rote Rose geschenkt, seitdem wir uns kennen. Und im vergangenen Jahr war es so, dass ich gesagt habe: Du musst unbedingt zur Vogelstange kommen, ich muss Dir die rote Rose geben. Und sie: Mach’ keinen Quatsch, mach keinen Quatsch. Und ich: Der Vogel muss erst mal fallen. Und er ist gefallen.“

Echter Wettbewerb

Der traditionelle Feuer'n'Abend von Balves Vierter war gut besucht. Topwetter, gute Verpflegung und Party-Musik - auch per Dudelsack - lockten. Das Königspaar mit Fähnrich Frank Berkenhoff (Mitte) im Frühjahr Foto: jürgen overkott / WP

Dabei hat es beim Schießen echten Wettbewerb gegeben. Ralf Schlotmann hat sechs Mitbewerber gehabt. „Zwei von ihnen sind sogar bei mir im Hofstaat.“ Gab es beim vorigen Schießen mehr Bewerber als sonst? Der König schüttelt den Kopf: „Nein, das ist eigentlich immer so. Ich wollte auch schon länger König werden, habe zwischendurch auch mal pausiert.“ Voriges Jahr jedoch wagt er – und gewinnt.

Doch was, bitte, hat das Schützenfest mit der roten Rose zu tun? „Wir haben uns an einem Schützenfestsonntag kennengelernt“, erzählt Ralf Schlotmann. Mit einem Tanz hat alles angefangen. „Sie lief an der Tanzfläche an mir vorbei, und da habe ich sie mir geschnappt.“ Das ist 2014 gewesen. Die Rose für seine Frau sieht Ralf Schlotmann als Herzensverpflichtung. Es gibt für ihn aber auch Amtspflichten. Immerhin repräsentiert der König den Verein. Netzwerken gehört dazu: „Das ist“, gibt Ralf Schlotmann zu, „manchmal schon stressig. Gut, ich nehme’s auch ernst. Bis auf zwei Termine, an denen ich nicht konnte, war ich überall präsent.“

Küntrop hat das zu würdigen gewusst. Das Balver Königspaar kam mit Gastgeschenken zum Schützenfest in der Nachbarschaft: „Und plötzlich sind wir mit dem Präsentiermarsch begrüßt worden. Gänsehaut. Und wir waren in Zivil.“

Fahrt zur Nordsee

Am Montag endet Ralf Schlotmanns Regentschaft mit Vogelschießen und rauschendem Abschluss, am Dienstag beginnt Urlaub für die Familie. „Wir fahren an die Nordsee“, sagt der scheidende König, „meine Frau fährt. Das ist wahrscheinlich besser so.“

König Ralf "Schloti" Schlotmann mit Königin Nicole beim Festzug durch Balve. So war’s vor einem Jahr. Foto: jürgen overkott / WP

Da Ostfriesland die Sehnsuchtsregion vieler Hönnetaler ist, bleibt Familie Schlotmann nicht lange allein: „Wir werden von einigen Leuten da oben besucht.“

