Schnadegang: Darum war in Mellen tierisch viel los

Mellen. Der Schnadegang ist mit Erfolg neu gestartet worden. Die Wanderung rund um Mellen lockte überraschend viel Volk. Warum sie ein Kracher war.

Nach zweijähriger Pause – Corona sei’s geklagt – fand dieses Jahr wieder der traditionelle Schnadegang der Stadt Balve statt. Unter der Führung von Mellens Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt ging es auf dem Gebiet des Golddorfes auf eine schöne Runde bei bestem Herbstwetter entlang der Grenze zur Stadt Sundern und damit zum Hochsauerlandkreis.

Das Glück der Erde beim Schnadegang Foto: Sven Paul / WP

Treffpunkt war auf dem Dorfplatz in Mellen, von wo aus sich rund 50 Wanderfreunde auf die Wanderung begaben. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war an der oberen Grenze des Erwartbaren.

Sogar Hund und Pony dabei

„Letztes Jahr ist der Schnadegang ja leider ausgefallen. Umso mehr freut es mich, dass heute hier so viele Wanderfreunde gekommen sind“, begrüßte Bürgermeister Hubertus Mühling die Sportsfreunde auf dem Mellener Dorfplatz. Die Balver Verwaltungsspitze war doppelt vertreten. Mühlings Vertreter im Rathaus, Michael Bathe, hatte ebenfalls seine Wanderschuhe geschnürt.

Teils mit vierbeinigen Freunden in Form von Hund oder sogar Pony ging es zunächst in Richtung Langenholthausen, wo am sogenannten Wacholderbaum die erste Pause angesagt war. Dass hier keiner verdurstete, dafür hatte die Mellener Dorfgemeinschaft gesorgt. Kühle Getränke und passend zum Standort ein Wacholderschnaps wurden dort an die durstige Truppe ausgeschenkt.

Es war tierisch viel los – sogar im eigentlich Sinn des Wortes. Für viel Freude sorgte bei Groß und Klein eine muntere Schar von Ziegen, die rund um den Wacholderbaum ihren Wohnsitz haben.

Es gibt Deftiges im Landmarkt Foto: Sven Paul / WP

Weiter ging es über dem Höhenweg, wo die Truppe einen erschreckenden Einblick in die vom Borkenkäfer zerstörten Waldflächen bekam. Wo normalerweise Bäume wuchsen, bietet sich Wandersleuten eine Kahlstelle. Eine traurige Aussicht allerdings für diejenigen, die dabei an die immer stärkere Zerstörung der heimischen Wälder denken – durch Dürrejahre einerseits und Borkenkäfer-Attacken andererseits.

Andererseits gibt die gerodete Fläche inzwischen einen Blick bis nach Langscheid frei. So liegen Frust und Freude manchmal nur ein paar Zentimeter auseinander.

+++ GOLDDORF MELLEN WILL ZUKUNFT DER MOBILITÄT GESTALTEN +++

Weiter ging es nach einer weiteren kurzen Verschnaufpause in Richtung des neuen Babywaldes der Dorfgemeinschaft oberhalb der Vogelstange. Hier bot sich den Wanderern noch die Möglichkeit, einmal den Mellener Hochbehälter für ihr Trinkwasser genaustens in Augenschein zu nehmen, bevor es gemütlich weiter zum Mellener Landmarkt von Björn und Carina Freiburg ging.

+++ KLIMAWANDEL IN MELLEN: ER TRIFFT SOGAR DIE AMEISEN +++

Hier gab es Deftiges. Eine kräftige Kartoffel- oder Gulaschsuppe brachte den Wanderinnen und Wanderern die verbrauchten Kalorien zurück, und es bot sich die Chance auf nette Gespräche bei dem ein oder anderen Kaltgetränk, um diese gelungene Wanderung zum Abschluss zu bringen.

Neues Faltblatt erstellt

Die Freiburgs waren übrigens in jeder Hinsicht auf die Wanderschar eingestellt. Björn Freiburg hatte bereits Tage zuvor alles auf eine Karte gesetzt. Er präsentierte die neue Golddorf-Postkarte mit zehn sprechenden Bildern aus dem Dorf.

+++ MOBILITÄT IN MELLEN: WIRTSCHAFT ENTDECKT E-SCOOTER +++

Herbstlicher Schnadegang rund um das Golddorf Mellen mit großer Beteiligung Foto: Sven Paul / WP

Obendrein hat Björn Freiburg inzwischen einen neuen Flyer erstellt, der das Angebot von Landmarkt und SB-Kiosk samt Drumherum beschreibt, Service-Informationen inklusive. Das Infoblatt war allerdings beim Schnadegang noch nicht zu haben. Es liegt erst ab Freitag, 15. Oktober, aus.