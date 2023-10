Schnadegang: Grenzgänger auf zwei Beinen und vier Pfoten

Engelbert Lazer (vorne) informiert an den einzelnen Stationen des Bergbauwanderweges in Langenholthausen.

Langenholthausen. 40 Schnadegänger gehen bis an die Grenzen – und zwar die von Langenholthausen. Die Tour würzte Heimatkunde. Und nicht nur das.

An den Grenzen des Dorfes und auf den Spuren des Bergbaus: Der Balver Schnadegang erkundete dieses Mal Langenholthausen.

Start an der Kirche in Langenholthausen am Samstagvormittag. Foto: Alexander Lück / WP

Schnadegang, diese Tradition stammt aus alten Zeiten, wo man die richtige Lage der Grenzsteine und Grenzverläufe kontrollieren musste zu seinen Nachbarn, mit denen man nicht immer wohlgesonnen war. Heute ist das zum Glück meistens anders, und der Schnadegang hat sich an vielen Orten zu einer geselligen und auch informativen Tradition entwickelt. Auch in Balve. „Auch wenn es nicht nur eine Bildungsveranstaltung werden soll“, wie Berthold König in seinen Begrüßungsworten am Samstagvormittag augenzwinkernd ankündigte.

Der Brudermeister der Langenholthauser Schützenbruderschaft vertrat in offizieller Funktion den verhinderten Ortsvorsteher Klaus Sauer. Ganz ohne informativen Mehrwert soll so eine Wanderung aber nicht ablaufen. Dafür zeichnete Engelbert Lazer vom Historischen Verein verantwortlich. Vom Startpunkt St. Johanneskirche aus führte er die Gruppe an die Grenze Langenholthausens.

Ronald Förster (Mitte) erklärt das Marienhäuschen an der Bundessstraße. Foto: Alexander Lück / WP

Etwa 40 Teilnehmer hatten sich eingefunden, darunter Vertreter aus Politik und Rathaus, die Wanderprofis vom heimischen SGV, mehrere Ortsvorsteher. So war die gesamte Hönnestadt vertreten um auf Entdeckungstour zu gehen. Die jüngsten Schnadegänger hatten das Glück, sich schieben lassen zu können, zwei weitere Teilnehmer wiederum waren auf vier Pfoten unterwegs. Etwa die Hälfte der Grenze von Langenholthausen wurde gemeinsam erkundet, angelehnt zu großen Teilen an die Strecke des Bergbauwanderweges. Den hat der Historische Verein eingerichtet, nach dem Monstersturm „Kyrill“ hat er ihn zwangsweise erneuern müssen, wie Lazer erzählt, und er zeigt die Orte, wo früher Bodenschätze gefördert wurden. Die alte Grube „Vossloh“ war die erste Station.

Weiter ging es dann an die Bundesstraße zwischen Balve und Langenholthausen. Gerade bei dichtem Bewuchs in der warmen Jahreszeit leicht zu übersehen, steht hier das Marienhäuschen. Diese spannende Geschichte erzählte Ronald Förster vom Historischen Verein. Johann Jakob Schweitzer ließ diese kleine Kapelle einst erbauen, als Erfüllung eines Gelübdes um Genesung für seinen schwer kranken Sohn zu erbeten. Nun war der Filius auf dem Weg der Besserung, die Kapelle aus verschiedenen Gründen noch nicht fertiggestellt. Und tatsächlich: Der Legende nach erkrankte der Sohn daraufhin erneut. Noch heute wird das Gotteshaus liebevoll gepflegt.

Immer neue Blickwinkel

Auf der anderen Straßenseite gegenüber fand sich mal ein Stollen, der tief in den Berg hinein ging. „Durch die Erhöhung der Straße ist der Eingang aber verschwunden“, weiß Engelbert Lazer.

Der Blick ging dann in Richtung Wohngebiet Balve-Süd, der Weg an der Grenze zur Innenstadt entlang. Wie es überhaupt immer wieder schöne und für viele auch ungewohnte Ausblicke gab. Denn das ist das besondere am Schnadegang: Für viele Wanderer öffnet er Wege und Perspektiven, die sie noch nicht kennen, auch wenn sie schon lange hier leben.

Gespickt mit interessanten Informationen und viel Gelegenheit zum Austausch und „Schnack“ in der Gruppe macht das für viele die Mischung aus, die zu diesem Traditionstermin lockt. Und ebenso diese Belohnung: „Das ist doch ein Ziel“, frohlockt etwa Balves Ortsvorsteher Matthias Streiter, als so langsam die Pause heranrückt.

Getränke stärken Wandersleute

Am Sportplatz vom TuS Langenholthausen trudelten nicht nur nach und nach Nachwuchskicker für ihr Match ein, während die Schnadegänger sich mit kühlen Getränken stärkten.

Wetter kühl, Wanderung cool Foto: Alexander Lück / WP

Der zweite Teil der insgesamt acht Kilometer langen Wanderung passierte weitere Gruben und ebenso die alte Eisenhütte, wo dann noch einmal Roland Förster informierte, wobei man hier dann auch Teile der Balver Stadtgrenze mit Neuenrade erwanderte. Der Blick in den Himmel hatte es nicht immer verheißen, umso trotziger war der Optimismus vom Start weg. Und am Ende erreichte die Gruppe tatsächlich trockenen Fußes das Ziel an der Langenholthauser Feuerwehr. Hier warteten Grillwürstchen zur Stärkung. Der gemütliche Ausklang dauerte dann bis in den Abend hinein – und damit für einige Teilnehmer ein ganzes Stück länger als der eigentliche Schnadegang zuvor. Nächstes Jahr geht es dann an die nächste Grenze.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve