Schnee, Eis: Verletzte bei Unfällen im MK

Balve/Lüdenscheid Winterliche Verhältnisse brachten den Straßenverkehr im MK buchstäblich ins Schleudern. Die Polizei zog Bilanz.

Schnee fiel am Dienstagmorgen nahezu ununterbrochen auf die Straßen im Märkischen Kreis. Was optisch durchaus schön anzusehen ist, bescherte der Polizei aber zahlreiche Einsätze. Bis 14 Uhr rückten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 51 Mal zu Einsätzen aufgrund der Witterungslage im Kreisgebiet aus. Überwiegend handelte es sich dabei um Unfälle mit Sachschäden, aber auch umgestürzte Bäume oder liegengeblieben Fahrzeuge beschäftigten die Polizei. „Leider gab es dabei auch Unfälle mit Verletzten“, meldete Polizeisprecher Lorenz Schlotmann am Dienstagmittag.

Auf der L692 in Rennerde (Nachrodt-Wiblingwerde) geriet ein 18-jähriger Nachrodter auf schneebedeckter Fahrbahn, gegen 5.15 Uhr, mit seinem VW Polo in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Toyota Auris einer 55-jährigen Nachrodterin. Beide Unfallbeteiligten kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt nach aktuellen Erkenntnissen im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Gegen 5.25 Uhr kam es auf der B54 in Kierspe zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger aus Kierspe kam beim Überqueren der Gleise mit seinem Seat Leon ins Rutschen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Dacia Sondero eines 61-jährigen Attendorners. Der Dacia des 61-Jährigen rutschte durch den Aufprall eine Böschung hinunter. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis 6.45 Uhr war die B54 im betroffenen Bereich voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig vorbeifließen.

Leicht verletzt wurde eine 24-jährige Drolshagenerin. Sie stand mit ihrem Seat Mii gegen 9.30 Uhr in Lüdenscheid auf der Herscheider Landstraße im Kreuzungsbereich zur Paulmanshöher Straße an einer roten Ampel. Aufgrund von Winterglätte fuhr ihr in der Folge ein 42-jähriger Kölner mit seiner Mercedes C-Klasse auf. Der Kölner wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt vermutlich im hohen vierstelligen Bereich.

Auf der L698 auf Neuenrader Gebiet war die 24-jährige Fahrerin eines Lkw aus Duisburg gegen 10.15 Uhr in Richtung Neuenrade unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Lkw in den Gegenverkehr und verkantete mit dem Dacia Sondero einer 44-jährigen Altenaerin. Die 44-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Ein hoher fünfstelliger Gesamtschaden und drei leicht Verletzte lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittag auf der K8 in Plettenberg. Ein 48-Jähriger aus Plettenberg war dort mit seinem VW Golf in Fahrtrichtung Werdohl unterwegs. Nach einer Rechtskurve geriet er ins Rutschen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda Kodiaq eines 55-jährigen Plettenbergers. Durch die Kollision werden der 55-Jährige, seine 53-jährige Beifahrerin und der 48-Jährige leicht verletzt. Der Golffahrer kam in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt.

Zur Stunde kommt es noch immer zu Unfällen. Die Polizei bittet darum, weiterhin angepasst und vorsichtig zu fahren.

Im Balver Stadtgebiet ging bisher - nun ja - alles glatt.

