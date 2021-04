Schnelltest: Teilnahme an Ratssitzung nur mit Negativ-Test

Balve. Negativ-Test Pflicht: Wer an der Ratssitzung am 5. Mai teilnehmen will, muss einen Schnelltest auf Corona machen. Die Tagesordnung ist spannend.

Mit dem künftigen Namen des neuen Standesamtes am Drostenplatz, einem Antrag auf Förderung sogenannter Balkonkraftwerke und dem kommunalen Pandemiebericht befasst sich der Rat der Stadt Balve in seiner Sitzung am Mittwoch, 5. Mai, 17 Uhr. Das Kommunalparlament tagt in dieser Schützenhalle Volkringhausen, wie Fachbereichsleiter André Flöper am Dienstag mitteilte.

Teilnahme nur mit Negativ-Test

Standesamt im Haus Mines: Standesbeamtin Anette Meller und Stadt-Juristin Cindy Korte entlocken Brautpaaren das Ja-Wort. Wie soll das neue Standesamt künftig heißen? Foto: jürgen overkott / WP

Aufgrund der hohen Inzidenzwerte im Märkischen Kreis und auch in der Stadt Balve werden jedes Ratsmitglied sowie alle anderen Teilnehmer der Sitzung gebeten, vor der Sitzung einen Selbsttest durchzuführen oder sich einem Schnelltest in einem Testzentrum – etwa in der Hauptschule Am Krumpaul – zu unterziehen, betonte Flöper. Die Testung sollte nicht älter als 24 Stunden sein. „Die Durchführung eines Selbsttests vor Ort (Speisesaal der Schützenhalle) ist zur Not zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr auch möglich“, fügte Flöper hinzu. Die Teilnahme an der Ratssitzung sei nur mit negativem Test-Ergebnis gestattet.