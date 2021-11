Schnelltests: Balves DRK weitet Angebot aus

Corona Test-Zentrum Balve am Krumpaul

Balve. Die Corona-Schutzverordnung hat das Interesse an Schnelltests dramatisch erhöht. Balves DRK hat verstanden.

Die neue Corona-Schutzverordnung hat das Interesse von Bürgerinnen und Bürgern an Schnelltests binnen kurzer Zeit deutlich erhöht. Das hat DRK-Schatzmeister Bernhard Krämer beobachtet. Der Sozialverband hat umgehend darauf reagiert. „Auf Grund der großen Nachfrage haben wir unsere Öffnungszeiten ab kommendem Montag noch mal ausgeweitet“, kündigte Krämer am Mittwoch an. Künftig ist das Testzentrum Krumpaul montags, 8 bis 10 Uhr, dienstags, 8 bis 10 Uhr, mittwochs 17 bis 19 Uhr, donnerstags, 8 bis 10 Uhr, freitags, 17 bis 19 Uhr, sowie samstags, 10 bis 12 Uhr, geöffnet. „Auch künftig werden wir kurzfristig auf Veränderungen der Nachfrage reagieren“, sagte Krämer. Interessenten werden auf Buchungsmöglichkeiten auf der städtischen Internet-Seite www.Balve.de oder der Balve-App und auf der Facebook-Seite des DRK Balve verwiesen.

