Schnelltestzentrum am Krumpaul: Kurzfristig Extra-Termine

Balve. Gute Nachricht aus dem Schnelltestzentrum am Krumpaul. Kurzfristig gibt es zusätzliche Buchungsmöglichkeiten.

Gute Nachricht aus dem kommunalen Schnelltestzentrum in der Hauptschule am Krumpaul in Balve. „Auf Grund der großen Nachfragen nach Testterminen haben wir kurzfristig noch zusätzliche Buchungsmöglichkeiten für den kommenden Freitag (28. Mai) geschaffen“, teilte DRK-Schatzmeister Bernhard Krämer am Donnerstagmorgen mit. „Buchungen sind, wie immer, über die Seite www.balve.de oder die Balve-App möglich.“

Das Schnelltestzentrum wird von den Hilfsdiensten DRK und MHD sowie von Stadt Balve und Feuerwehr betrieben. Unterstützung gibt es zudem von den heimischen Hausärzten und Apothekern.

