Schnelltestzentrum Krumpaul: Software benutzerfreundlicher

Balve. Das DRK Balve reagiert auf Kritik von Nutzern an der Schnelltest-Buchungssoftware. Nachbesserungen machen sie benutzerfreundlicher.

Das Schnelltest-Zentrum am Krumpaul wartet mit Verbesserungen der Reservierungssoftware auf. Darauf weist DRK-Schatzmeister Bernhard Krämer hin.

QR-Code wird umgehend angezeigt

Einige Tage nach Einführung der neuen Terminreservierungssoftware seien einige Anpassungen in der Bedienung und dem Leistungsumfang vorgenommen worden, erklärte er. Die Veränderungen zielen vor allem eine bedienerfreundlichere Nutzung des Programms ab.

Die wichtigsten Punkte: Bereits im Buchungsdialog werde der QR-Code angezeigt und kann von Nutzer ausgedruckt oder gespeichert werden. Das bedeute eine Verbesserung des Programms. Bisher erhielt das DRK, das das Testzentrum gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst, der Freiwilligen Feuerwehr, der Stadt Balve sowie den heimischen Ärzten und Apothekern betreibt, kritische Rückmeldungen von Nutzern über Darstellungsprobleme bei den meisten Mailprogrammen.

Stornierung leichter

In der Bestätigungsmail wurde zudem ein neuer Link aufgenommen. Er ermöglicht die Stornierung der Buchung durch den Nutzer. Zudem können die Buchungsdaten nochmals eingesehen werden. Das Geburtsdatum kann direkt eingegeben werden; es muss nicht mehr über einen Kalender erfasst werden.

Krämer weiter: „Wir werden auch in Zukunft immer wieder Optimierungen an der Software vornehmen. Die Wünsche der Nutzer nehmen wir per Mail oder im Rahmen unserer Nutzerbefragung gerne auf.“

Abläufe sollen beschleunigt werden

Eine intensive Nutzung des Online-Anmeldung mit QR-Code beschleunigt den Ablauf der Testungen. Noch einmal Krämer: „Wir bitten alle Nutzer, die persönlichen Daten nach der Erfassung nochmals genau zu überprüfen, da die Testbescheinigung immer nur in Verbindung mit einem amtlichen Ausweisdokument gültig ist und auch nur dann, wenn die Daten übereinstimmen. Insbesondere Name und Geburtsdatum sind hier von Bedeutung.“ Telefonnummer und Mail-Adresse dienen laut Krämer der Kommunikation. Diese Kontaktdaten sollten sorgfältig geprüft werden, damit das Testergebnis schnell den Empfänger erreicht.

