Schnitterfest in Eisborn: Großer Tag für Jonathan und Yvaine

Eisborn. Schnitterfest in Eisborn. Eberhard und Franz Peters führten Honigherstellung und Hochentaster vor. Und zwei Kinder hatten ihren großen Tag.

Alte Gebräuche und alte Handwerksmethoden wieder aufleben lassen ist eine der Aufgaben, welche sich der Heimatverein Eisborn/Asbeck verschrieben hat. Hierzu wurde auch voriges Jahr erstmalig das Schnitterfest wieder ins Leben gerufen. Es war ein Erfolg. So wurde auch am Sonntag dieses Fest auf dem Heimatgelände in der Dorfmitte veranstaltet. Vorstand Christian Dornsiepen zur Westfalenpost: „Wir wollen das Schnitterfest vom letzten Jahr fortsetzen, weil es sehr gut angenommen wurde und so einer weiteren Belebung des Dorflebens beiträgt.“

Alte Tradition erleben: Eisborn feiert Schnitterfest. Foto: Sven Paul / WP

Nach der Eröffnung um 11 Uhr konnte man mit einem Laufzettel an der Schnitterrallye, einer Familien-Schnitzeljagd rund um Eisborn teilnehmen. Jeder der Teilnehmer hatte hier die Möglichkeit, drei Verzehrgutscheine, gesponsert vom Hotel zur Post, der Antoniushütte, sowie der Bäckerei Tillmann zu gewinnen. „Das Schnitterfest stammt aus einer alten Tradition der Landwirte“, so Dornsiepen. „Früher wurde in den Speichern der Bauern immer gefeiert, wenn die Ernte des letzten Jahres dort raus war und die Speicher komplett entleert waren. In diesem Rahmen wurde vor der Einlagerung der neuen Ernte immer gefeiert. Daher stemmt auch der Begriff Schnitterfest. Wir möchten auch alten Tätigkeiten wieder einen Rahmen geben.“ So zeigte Eberhard Peters die Herstellung von Honig. Vor Ort der Honig wurde auch geschleudert, um den Gästen diese Tätigkeit nahezubringen. Franz Peters stellte einen Hochentaster vor, und alle hatten die Möglichkeit, eine Plastikkuh selber von Hand zu melken – wie früher. Die beiden Projekte von Eberhard und Franz Peters wurden durch die Aktion „2000 x 1000 Euro für das Engagement in NRW“ sogar gefördert. Dornsiepen: „Weiterhin suchen wir für das Jahr 2024 einige Teilnehmer für einen Sensenlehrgang auf dem Heimatgelände.“

Ein weiterer wichtiger Teil des Schnitterfest ist das beliebte Kinderschützenfest, welches früher immer am Erntedankfest stattgefunden hat. „Es war uns vom Verein wichtig, dass dieses auch weiterhin im Dorf stattfinden kann, nachdem es aus dem Programm des Erntedankfestes gestrichen wurde. Hier dürfen allerdings nur Kinder aus dem Dorf dran teilnehmen, aufgrund dass dieses Kinderkönigspaar auf unserem Schützenfest im Zug mitgehen darf. Im Gegensatz zu den großen Schützen wird hier mit einer Armbrust geschossen.“ Die Pfeile haben Gummi-Enden. Auch wird kein Vogel geschossen, sondern auf einen Vogel, der mit vielen kleinen Platten behängt ist. Wer die letzte Platte vom Vogel schießt, ist König. In diesem Jahr sicherte sich Jonathan Michael die Königskette. Zur Königin erkor er Yvaine Timmermann.

Alte Tradition erleben – Eisborn feiert Schnitterfest. Foto: Sven Paul / WP

Für die Kinder gab’s zudem einen Parcours, wo sie ihre Geschicklichkeit beim Eierlaufen und Beweis stellen konnten.

Obendrein sorgte der Heimatverein auch für das leibliche Wohl der Gäste – mit Bratwurst- und Getränkestand plus Kuchenbuffet.

