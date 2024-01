Kriminalität Schockanruf in Balve: Seniorin wird Opfer

Balve Ein Schockanruferin bei einer Seniorin in Balve hat leider Erfolg. Was passiert ist.

Ein falscher Polizeibeamter hat sich am Freitagmittag per sogenanntem Schock-Anruf bei einer BalverSeniorin gemeldet. Nach Angaben von Polizeisprecher Marcel Dilling von Montag hatte der Täter leider Erfolg. Was ist passiert?

Der Täter gab vor, die Tochter der Seniorin habe bei einem Verkehrsunfall ein Kind getötet und sei nun festgenommen worden. Gegen die Zahlung einer Kaution könne sie die Festnahme der Tochter aufheben lassen.

Gegen 14.15 Uhr erschien laut Polizei ein bisher unbekannter Täter an der Wohnung nahe des Balver Bahnhofs, holte das Bargeld ab und brachte die Frau so um einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Der Täter war männlich, etwa 30 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, von schlanker Statur, hatte keinen Bart, schwarze kurze Haare und trug eine schwarze Steppjacke, eine enge schwarze Hose sowie schwarze Schuhe.

Hinweise zur Person nimmt die Wache Menden unter 02373-9099-0 entgegen.

