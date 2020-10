Schülerbusse: Das ändert sich bei Abfahrtszeiten

Balve/Neuenrade. Mit Beginn des Unterrichts nach den Herbstferien am Montag ändern sich Abfahrtzeiten der Schulbusse. Was Schüler und Eltern wissen müssen.

Die MVG hat die Fahrpläne für den Schüler-Transport geändert. Das betrifft beispielsweise die Buslinie 267 von Balve nach Neuenrade, wie MVG-Sprecher Jochen Sulies am Freitag mitteilte. Der Bus startet montags bis freitags an der Schulstraße in Garbeck (bis Neuenrade-Mitte) um 6.37 Uhr, um 7.00 Uhr am Bahnhof in Neuenrade (bis Schulzentrum Balve), um 7.32 Uhr im Friedrichstal (bis Schule Altenaffeln) und um 7.42 Uhr am Balver Schulzentrum (bis Waldorfschule Neuenrade). Die Regelung tritt am kommenden Montag, 26. Oktober, in Kraft.