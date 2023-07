Polizei in Balve

Kriminalität Schüsse in Balve: Polizei ertappt Ballermann (18)

Balve. Die Polizei hat einen 18 Jahre alten Ballermann in Balve erwischt. Zeugen hatten zuvor Schussgeräusche gehört.

Ein angetrunkener 18-Jähriger hat am Samstagabend in seiner Wohnung am Hangweg herumgeballert. Zeugen hörten Schussgeräusche. Polizeibeamte stellten zwei Schreckschusswaffen, eine Luftdruckpistole, ein Bajonett sowie ein Einhandmesser sicher. Gegen 18-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

