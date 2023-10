Schützen aus oberem Hönnetal feiern in Eisborn

Eisborn. Mehr als 500 feierfreudige Schützen und ihre Partnerinnen lassen in Eisborn die Wände wackeln. Was da abging.

Zum Königs- und Offiziersball hatten Eisborns Schützen am Samstag in die Schützenhalle des Bergdorfes eingeladen. Im Vorjahr war die Affelner Bruderschaft dran. Über 550 Gäste aus dem oberen Hönnetal waren dem Ruf gefolgt. So konnte der erste Vorsitzende der Eisborner Schützenbruderschaft, Gisbert Sprenger, zehn Majestäten aus acht Balver Ortsteilen und zwei Neuenrader Vereinen mit ihrem Hofstaat begrüßen. „Ich bedanke mich im Namen aller bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern aus dem Dorf, die bei den Vorbereitungen geholfen haben und auch heute Abend Dienst tun“, sagte Sprenger. „Die Band Nachtschicht aus Ennest wird alles geben, um unseren heutigen Festabend musikalisch zu begleiten“, kündigte er an, bevor die Königspaare eines nach dem anderen unter großem Beifall und mit musikalischer Begleitung durch die Halle zur Bühne schritten. Dort wurden sie mit kleinen Aufmerksamkeiten und Gratulationen bedacht.

+++ EISBORNS SCHÜTZENPARTY: DIE FOTOS +++

Die Stimmung konnte nicht besser sein, als danach mit dem Königstanz der Ball eröffnet wurde. Prächtige Uniformen und rauschende Kleider schmückten Tänzerinnen und Tänzer. Damit war die Tanzfläche frei gegeben.

Die Bierhähne waren schon früher aufgedreht worden. Draußen vor der Halle gab es Jedowskis Würste und Leberkäse. So war auch für das leibliche Wohl bis tief in die Nacht gesorgt.

Am 3. November wird in der Versammlung der Bruderschaften und Gesellschaften des oberen Hönnetals darüber entschieden, von wem der Königs- und Offiziersball 2024 ausgerichtet werden wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve