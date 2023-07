Schützenfest Balve: Tickets bei Sparkasse alle weg

Balve. Trotz Preiserhöhung: Die Schützenbruderschaft St. Sebastian Balve erlebt einen regelrechten Ansturm auf Karten für die Party am Samstag.

Der Geschäftsführer der Balver Schützen war am Montagmittag sprachlos - und das passiert selten bei Thomas Scholz. Der Grund: Die Nachfrage nach Karten für den Ball am Samstagabend in der Balver Höhle hat all seine Erwartungen übertroffen.

Das Schützenfest findet vom Samstag, 15. Juli, bis Montag, 17. Juli, statt. Lediglich für die Party am Samstagabend wird Eintritt erhoben. Im Vorverkauf kostet ein Ticket 13 Euro – und damit drei Euro mehr als noch im Vorjahr. An der Abendkasse werden 15 Euro pro Karte verlangt. Thomas Scholz machte massive Kostensteigerungen in allen Bereichen geltend.

„Der Vorverkauf hat am Morgen begonnen“, sagte Thomas Scholz am Montagmittag hörbar erfreut, „und die Sparkasse ist schon ausverkauft.“ Selbst die Volksbank kann lediglich noch 130 Karten anbieten. Wer den Vorverkaufsvorteil nutzen will, sollte schnell sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve