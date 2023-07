Schützenfest: Beckum freut sich mit David und Sina

Beckum. Der Höhepunkt des Schützenfestsonntags findet bereits am frühen Morgen statt. Warum König David Bathe im Glück ist.

Es ruhig geworden nach dem Frühschoppen in Beckum. Doch von der Hinsel dringen leise Techno- und Roland-Kaiser-Klänge ins Tal. Kronkorken zischen, Flaschen klimpern: Das Königspaar David Bathe und Sina Büker bereitet sich mit ihrem Hofstaat im heimischen Garten auf den großen Festzug durch Beckum vor. Keine Kehle bleibt diesen Sonntagmittag trocken. Nebel und Feuerwerk werden gezündet: Der König lädt zum Feiern!

Baby macht König zu Onkel

Der große Schützenfestumzug 2023 in Balve-Beckum Foto: Joshua Kipper / Joshua Kipper/WP

Nach und nach trudeln immer mehr Hofstaatmitglieder bei Bathes ein. Die Vorfreude steigt spürbar. Die Musik lässt bereits die Tanzbeine jucken. Eine Stunde vor dem Festzug realisiert das Königspaar die bevorstehenden letzten 24 Stunden als Regenten Beckums. „Es kann nur gut werden“ freut sich Sina Büker auf die Abschiedsrunde durch das heimische Dorf. Sie ist begeistert vom Zusammenhalt und der Unterstützung des Hofstaates und der Familie: „Es haben alle immer wieder mit angepackt.“ Für David Bathe steht das persönliche Highlight des Tages noch bevor. Der scheidende König freut sich sehr auf den Tanz mit seiner Königin. „Wir konnten ja schon vorher tanzen. Das war für uns ja nur eine Auffrischung“ antwortet Bathe schmunzelnd auf die Frage, wie oft er seiner Partnerin bei den Tanzstunden auf die Füße getreten sei. Sina Büker hingegen freut sich sehr darauf, endlich ihr Kleid anziehen zu dürfen. Beide sind sehr von der musikalischen Qualität der Band überzeugt. „Die waren Samstag bereits überragend und haben richtig gute Stimmung bis drei Uhr morgens gemacht“, resümiert David Bathe.

Sonntagmittag. Es ist perfektes Wetter in Balve: nicht zu warm, nicht zu kalt, und auch die Sonne lässt sich mal blicken, ohne gleich das Publikum am Straßenrand zu braten.

Das gute Omen für diesen Tag erblickt übrigens am Sonntagmorgen um 2.22 Uhr das Licht der Welt: Bathes Schwester bekommt den kleinen Moritz. „Ein Schützenfestsonntagskind“, wie Bathe sehr stolz formuliert. Als frisch gebackener Onkel und scheidender König auch mehr als verständlich: Die Nachfolge in ferner Zukunft scheint gesichert.

Unter solchen Voraussetzungen geht der Umzug natürlich schnell über die Straßen. Traditionell an der Schützenhalle beginnend brechen die Schützen auf zum Wohnhaus ihres Königs. Dort wird der Hofstaat um Bathe und Büker abgeholt, gemeinsam geht‘s die Hinsel hinab zu König-Fabry. Jubelkönigspaar Franz-Josef und Mariele Rüschenberg (25 Jahre) sowie Jubelkönigin Hannelore Karhoff (50 Jahre) schließen sich dem Lindwurm über die Arnsberger Straße hinab zur Schützenhalle an. Der Duft von Popcorn, gebrannten Mandeln sowie frisch gezapftem Bier liegt in der Luft. Mittlerweile haben sich auch die Beckumer dem Lindwurm angeschlossen und ziehen mit dem Königspaar in die Schützenhalle ein. Der Abend kann beginnen.

DIE EHRUNGEN

65 Jahre: Richard Honert, Ferdinand Krutmann, Reinhard Levermann. 60: Bernhard Honert, Hans-Dieter Koch, Otto Krupp. 50: Albert Baumeister, Reinhold Fälsch, Dieter Runte. 40: Christoph Finke, Franz-Josef Krupp, Frank Krutmann, Andreas Levermann, Bernd Vogelsang, Thomas Vogtmann, Engelbert und Karl-Josef Wortmann. 25: Daniel Eichhoff, Matthias Levermann, Carsten Puppe, Sebastian Bianga, Dominik Frohne.

