Schützenfest: Beckums Royals werden müde, aber glücklich sein

Beckum. Was, schon vorbei? Beckums Königspaar David Bathe und Sina Bücker steuern dem Ende ihrer Amtszeit entgegen – Zeit, Gas zu geben.

Privatunterricht für das rauschende Fest und Rückblick auf unvergleichliche Momente: David Bathe und Sina Büker gehen voller Vorfreude und mit großer Dankbarkeit ins Beckumer Festwochenende. Am Samstag geht es endlich los in Beckum.

Offiziell zumindest, denn Königspaar und Hofstaat sind schon seit ein paar Tagen im Feiermodus. Aber zunächst mal die Rückblende auf den Festmontag 2022: Wie ein Flummi sprang der nicht gerade kleingewachsene David Bathe durch die Luft, als er mit einem letzten gezielten Schuss den hölzernen Vogel erledigt hatte. Ganz überraschend kam das nicht, die Freude war dann trotzdem plötzlich und überwältigend. „Es könnte schon sein, dass ich schieße“, erinnert sich der Polizeibeamte nun an die Zeit zurück und seine Gedanken damals.

Schnell war ein Hofstaat mit über 30 Paaren zusammengestellt. Kein Wunder, so vernetzt und eingebunden wie die beiden in das Leben in Beckum und Umgebung sind: Bathe als Mitglied im Musikverein, aus dem sich auch ein Großteil des Hofstaates rekrutiert, als Fußballer beim heimischen SuS oder als Kommunalpolitiker. Seine Freundin und Königin Sina Büker wiederum ist Mitglied der Ultras des Musikverein Beckum, einer Unterstützertruppe die sich selber und ihr Anliegen durchaus auch augenzwinkernd sehen können.

In dieser großen Besetzung ging es dann im vergangenen Jahr noch und auch dieses Jahr schon auf die Schützenfeste von Balve und Umgebung. Höhepunkt soll aber natürlich fraglos das eigene Fest werden. Was ist geplant?

Mit dem Abholen ihres Königspaars David und Sina am Samstag um 16.30 Uhr geht es dann offiziell los für die Beckumer Schützenfamilie. Die beiden Royals erwarten viele schöne Stunden, und freuen sich auf alle davon und am allermeisten wohl auf den Festzug am Sonntag, wie sie übereinstimmend erzählen.

Gute Vorbereitung ist alles, und ein bisschen Schweiß könnte dabei auch geflossen sein. Denn spätestens, wenn beim Königstanz in der Hönnetalhalle viele Augen auf die beiden gerichtet sein werden, wollen sie natürlich auch gekonnt über den Tanzboden schweben. Deshalb nahmen Bathe und Büker, genauso wie auch einige andere aus dem Hofstaat, die eine Notwendigkeit dafür erkannten, vorher noch etwas privaten Tanzunterricht. Bei Jens Lindemann, auch sonst Mitstreiter im Musikverein. „Ein großes Dankeschön an ihn dafür“, betont David Bathe deshalb ausdrücklich.

Ein Dankeschön geht auch an viele andere aus Hofstaat oder Vorstand der Bruderschaft: „So viele Leute haben uns immer wieder Hilfe angeboten.“

Denn auch so ein Königspaar muss ordentlich anpacken für sein Gefolge: So wurde als Einstimmung auf das Fest auch privat schon mal ordentlich angeheizt.

Musikverein heizt ein

Am Mittwoch wiederum hatte der Musikverein zu seiner traditionellen Einstimmung aufs Schützenfest eingeladen, mit vielen typischen Klängen und bei besten äußeren Bedingungen, die auch bitte jetzt am Wochenende so sein sollen. Und der Beckumer Tradition entsprechend ging es dann am Heiligabend, also dem Freitag vor Festbeginn, noch singend durch das Dorf. „Die beiden Strohpuppen waren die erste richtig tolle Überraschung für uns“, sagt David Bathe noch. Das Fest wird Höhepunkt und Abschluss. „Das Jahr ging doch schneller rum als gedacht“, möchte Sina Büker aber jetzt noch keine Wehmut aufkommen lassen. Am Montag werden sie dann sicher ihren Nachfolgern gratulieren. Und sind sich jetzt schon sicher, wie ihre Gefühlslage sein wird: „Müde, aber sehr glücklich.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve