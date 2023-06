Schützenfest in Balve: Tickets ab 10. Juli zu haben

Balve. Der Vorverkauf für das Balver Schützenfest startet in Kürze. Die Einzelheiten stehen bereits fest.

Das Balver Schützenfest findet zwar erst Mitte Juli statt. Dennoch läuft der Vorverkauf für das Hochfest der Schützenbruderschaft St. Sebastian an. Geschäftsführer Thomas Scholz teilt bereits Einzelheiten mit.

Demnach startet die Schützenbruderschaft den Ticket-Vorverkauf am Montag, 10. Juli. Karten sind in den Balver Filialen der Sparkasse und der Volksbank an der Hauptstraße zu haben. Die Karten kosten 13 Euro pro Karte. Der Preis an der Abendkasse beträgt 15 Euro pro Karte).

„Da der Vorverkauf in der Regel innerhalb weniger Tage ausverkauft ist, empfehlen wir allen Interessenten, frühzeitig ihre Karten zu erwerben“, betont Thomas Scholz.

Er fügt hinzu: „An der Abendkasse werden ebenfalls Karten zur Verfügung stehen, die in den letzten Jahren aber auch schon am frühen Abend ausverkauft waren. Folglich ist auch hier ein frühzeitiger Erwerb ratsam.“

Spannend bleibt, wie sich Interesse am Schützenfest entwickelt. Im vergangenen Jahr hielten sich vor allem ältere Semester beim Feiern zurück. Damals herrschte in Teilen der Bevölkerung noch Angst vor einer Corona-Ansteckung. In diesem Jahr ist ungewiss, ob die Inflation die Feierlaune drückt.

