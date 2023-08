Event Schützenfest in Mellen: Ein König packt mit an

Mellen. Schützen-Royals der besonderen Art: Mellens Königspaar Markus Blöink und seine Frau Christine sind Anpacker.

Es wird der Höhepunkt und Abschluss ihrer Regentschaft: Markus und Christine Blöink starten in Mellen am Sonntag ihren Festzug. Der König denkt dabei an eine veränderte Rolle und hartnäckige Konkurrenten. Und er ist sich trotz seines Amtes nicht zu schaden, mit anzupacken.

Mellens König ist kein Mann großer Worte. Im Gleichklang mit seiner Mitregentin und Gattin Christine sagen sie Dankeschön an alle, die sie voriges Jahr begleitet und unterstützt haben, auf Schützenfesten in der Nachbarschaft etwa. Ein wirklich schöne Regentschaft sei das gewesen und jedem aus der Schützenfamilie wirklich zu empfehlen, auch mal sein Glück zu versuchen an der Vogelstange. Fragt man Markus Blöink nach seinen Erinnerungen und Eindrücken vom Festmontag 2022, dann denkt er zuerst auch an den Mitbewerber, der in einem langen, mitreißenden Zweikampf mit Blöink zusammen auf den hölzernen Adler anlegte. Ein Solo am Gewehr wolle doch niemand. „Jeder König wünscht sich so ein spannendes Schießen“, sagt Markus Blöink. „Ich hätte es auch Jonas damals sehr gegönnt.“ Jonas Kolossa war dieser letzte Konkurrent an der Vogelstange.

Ob er dieses Jahr wieder solche Ambitionen hegt? Das wird sich spätestens am Montag zeigen. Wird sich das Golddorf einreihen in alle übrigen Feste im Stadtgebiet mit einem jungen König? Oder zieht man den Altersschnitt nach oben?

„Der Montag läuft von ganz alleine“, grinst Markus Blöink. „Außer um das Kleid für die Königin und dem Anzug für den König muss man sich um nichts kümmern. Man kann einfach den Tag genießen.“ Aber vorher gibt es natürlich noch die ersten beiden Festtage, sie starten am Samstag mit dem Antreten an der Halle um 16 Uhr. Der Festzug als weiterer Höhepunkt setzt sich am Sonntag um 14.30 Uhr in Bewegung. Dann werden Markus und Christine Blöink im Mittelpunkt stehen. „Es ist doch was anderes, mal vorneweg zu laufen und das Ganze von der anderen Seiten zu erleben. Alle werden einen anschauen“, erzählt der König. Dabei ist er es ja gewohnt an der Spitze zu stehen, er führt die Bruderschaft seit 2017 als Vorsitzender, mit ruhiger Hand. Hat auf der letzten Generalversammlung im Frühjahr aber auch angekündigt, aus der ersten Reihe zurücktreten zu wollen, wird jetzt am Sonntag beim Frühschoppen auch für 15 Jahre Vorstandsarbeit ausgezeichnet.

Die letzten Tage vor dem offiziellen Beginn ging es schon rund bei Königspaar und Hofstaat, nicht nur mit dem Schmücken fuhr man die Vorfreude so langsam richtig hoch. Hätte denn der Vorsitzende als König das Privileg gehabt, sich mehr auf die Aufgaben des Regenten zu konzentrieren und die „einfachen Dienste“ den anderen Mitstreitern zu überlassen? Die Antwort ist wohl ganz typisch Markus Blöink, ein ganz leichtes Grinsen zu erkennen: „Sicher hätte ich mich mit Arbeiten in der Vorbereitung etwas zurückhalten können. Aber ich mache diese Sachen doch gerne.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve