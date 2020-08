Schützenfest Mellen: Björn Freiburg eröffnet 24-Stunden-WC

Pünktlich zum Mini-Schützenfest Mellen präsentiert Björn Freiburg einen Einkaufsgag mit ernstem Hintergrund.

Mellen Björn Freiburg hat den Kopf voller Ideen. So viel steht fest. Und er hat in seinem Heimatdorf Mellen genügend Unterstützer aktiviert, um seine Ideen für ein attraktiveres Dorf umzusetzen. Am Samstag wartete Björn Freiburg mit einer Überraschung auf. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er eine Art Einladung für ein ganzes Angebot.

Dort heißt es:

„Liebe Mellener und Gönner des Golddorfes Mellen! Am heutigen Samstag, dem 1. August 2020, pünktlich zum Schützenfest, eröffnen wir das 24-Stunden-WC (ehemaliges Gaststätten-Außen-WC von Steinbergs) und unseren SB-Kiosk am Landmarkt in Mellen (Balver Straße 18). Somit können wir Wanderern, Fahrradfahrern, unseren älteren Dorfbewohnern und allen anderen die Möglichkeit geben, rund um die Uhr einzukaufen.

Heimische Produkte

Wir werden uns auf heimische Produkte konzentrieren. Es gibt Kartoffeln, Marmelade, Balsamico Essig, Senf, Eier, Kartoffeln, Fleisch, Bockwurst, Bratwurst, Honig, Fisch, Gewürze, Getränke, Apfelsaft von den Märkischen Wiesen, Hinseltropfen vom SuS Beckum, Dritte-Welt-Produkte, kleine Snacks für unterwegs sowie einzelne Äpfel, Schnuckeltüten und vieles mehr.

Ab dem nächsten Wochenende gibt es auch Eiswerkeis to go.

Wir nehmen auch gerne Bestellungen für bestimmte Produkte, Getränkekisten und Geschenkkörbe entgegen.

Vertrauen auf ehrliche Kunden

Wir vertrauen auf die Ehrlichkeit unserer Mitmenschen und haben eine Kasse mit Wechselgeld aufgestellt. Zudem kann der errechnete Betrag auch auf unser Konto überwiesen oder per PayPal beglichen werden. Weitere Informationen sind an dem Selbstbedienungskiosk angeschlagen. Wir haben eine Kamera installiert, um uns gegen Vandalismus zu schützen. Wir freuen uns auf euren Besuch!

Wenn hoffentlich bald der Radweg zur Sorpe ausgebaut wird, wünschen wir uns, dass Mellen ein attraktives Ausflugsziel ist. Dafür sind wir mit unserer E-Bike-Ladestation, der Bücherzelle, dem Landmarkt und der Auszeit auf einem guten Weg. Für Verbesserungen und weitere Vorschläge sind wir sehr dankbar. Ihr könnt uns einfach direkt ansprechen, eine Nachricht schreiben oder einen Zettel in den Geldsafe legen.

Euer Mellener Auszeit-Team :-)“