Schützenfest Mellen: Manches neu, aber Bierpreis bleibt

Mellen. Das Golddorf lockt zum Schützenfest. Mellen bietet Neues, etwa bei Catering. Aber Gutes bleibt: nämlich der Bierpreis.

Auf ins Finale: Mellen rüstet sich mit großer Vorfreude für das letzte Schützenfest im Balver Stadtgebiet am kommenden Wochenende. Einiges wird neu sein, aber der Bierpreis bleibt gleich.

1,60 Euro kostet damit weiterhin jedes Glas des Kaltgetränks wenn die Schützenbruderschaft St. Hubertus Mellen vom 5. bis 7. August ihr Hochfest feiert. Das ist eher die Ausnahme. wo doch in der Umgebung die meisten Bruderschaften sich gezwungen sahen, draufzuschlagen gegenüber dem Vorjahr.

Gute Gründe

Aber der Vorstand in Mellen nennt gute Gründe: Verschiedene Partner rund um das Schützenfest hätten ihre notwendigen Kostensteigerungen schon sehr lange im Voraus und transparent mitgeteilt, lobt Schriftführer Alexander Drees, so dass man sich frühzeitig darauf einstellen konnte. An anderen Stellen habe man selber sparen können, etwa bei Instandsetzungen an der Schützenhalle durch Eigenleistung: „Wir haben zum Glück sehr viel handwerkliches Geschick im Vorstand“, betont Alexander Drees weiter; er selbst nahm sich augenzwinkernd aus. Die Kassenlage sei gut, eine Erhöhung der Beiträge nicht notwendig. Dennoch hatte sich die große Mehrheit der Schützenbrüder an diesem Abend für eine freiwillige Aufstockung entschieden, um dem Verein finanziellen Spielraum zu verschaffen in Zeiten der Inflation.

Mellens Oberst Adrian Wagner betont die symbolische Wirkung des stabilen Getränkepreises: „Wir haben ein sehr treues Publikum hier. Und ein bisschen sind wir das dem Dorf nun schuldig.“ Alles sei seriös durchgerechnet, betont auch der Vorsitzende Markus Blöink: „Es wird auch so passen.“ Nicht in erster Linie als Chef der Bruderschaft, sondern als amtierender König, geht Blöink in dieses Fest zusammen mit Gattin Christine.

Alexander Drees berichtet, dass man bei Besuchen andernorts gestiegene Besucherzahlen und Umsätze gegenüber dem Corona-Sommer 2022 registriert habe. Die Meller hoffen auf Fortsetzung des positiven Trends. Erwünschtes Festwetter: trocken, aber nicht zu heiß und bitte kein Nieselregen mit herbstlichen Temperaturen. Was ist sonst neu beim Fest?

Die große Theke in der Halle haben die Aktiven neu gestaltet. Neu ist auch der Caterer: Martina Krumrei vom Reitercasino in Wocklum hatte der Vorstand angesprochen und freute sich über die Zusage. Krumrei selber, so erzählt sie, habe auf Schützenfesten in Garbeck oder in der Lürbke in Menden schon gearbeitet, in verantwortlicher Position sei das aber die Premiere. Sie freut sich auf den Einsatz im Golddorf und erwartet augenzwinkernd, dass es hier vielleicht noch etwas ausgelassener zugehen wird als bei den Reitveranstaltungen in Balve. Auf die Gabel und den Teller gibt es natürlich die schützenfest-tauglichen Klassiker rund um Pommes/Currywurst, neu für Mellen etwa auch Brötchen mit Pulled Pork, die Krumrei selber schon länger im Angebot hat. „Uns war auch wichtig, dass wir den Kaminraum für unsere Gäste anbieten können“, betont Vorstand und Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt und verweist auf Gemütlichkeit und Bedienung. Die von Krumrei zubereiteten Leckereien aus Fleisch und Wurst liefert Jedowski an, auch hier betont der Vorstand den regionalen Aspekt.

Neuigkeiten gibt es auch bei der flüssigen Nahrung: Cocktails werden wieder auf der Karten stehen. Vor einigen Jahren gab es das schon, wurde aber wieder gestrichen. Nun durch die Verfügbarkeit diverser Getränke in kleinen Flasche sei die Handhabung für das Thekenteam wesentlich einfacher und diese damit zurück auf dem Fest, erklärt Alexander Drees.

Fest fängt am Samstag früher an

Am Samstag, 5. August, zum Festauftakt, gibt es quasi für alle eine halbe Stunde mehr Schützenfest. Einfach um etwas Zeitdruck für den Zapfenstreich am Abend nach dem Gottesdienst rauszunehmen, wird das Antreten auf 16 Uhr vorgezogen. Auch das Frühschoppenkonzert am Sonntag (Beginn: 10.30 Uhr) wird etwas entzerrt, indem nur noch Ehrungen für 50-jährige Mitgliedschaft und länger auf der Bühne gewürdigt werden. 25- und 40-jährige Jubiläen bekommen demnächst ihre verdiente Bühne bei der Generalversammlung. Am Sonntagvormittag habe die Aufmerksamkeit in der Halle nach vielen Namen leider schnell nachgelassen, so die Begründung. Der Sonntagnachmittag gehört ab 14.30 Uhr Markus und Christine Blöink samt Festzug. Am Montag werden an der Vogelstange ihre Nachfolge ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve