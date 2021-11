Schützenkönigspaar sucht Nachfolger: Wann ist es so weit?

Langenholthausen. Das Vereinsforum Langenholthausen hat die Termine für 2022 festgelegt. Doch der Jahresanfang steht unter Corona-Vorbehalt.

Der Kalender ist voll, Fragezeichen bleiben. Langenholthausen zeigt, was 2022 so alles passieren soll im Dorf. Berthold König, der für die Schützenbruderschaft St. Johannes die Terminabsprache aller Vereine leitete, fasste zusammen: „Die coronabedingten Fragezeichen muss jetzt nicht jeder extra nennen. Wir tun mal so, als es wäre es eine ganz normale Terminabsprache.“

Zweck des gemeinsamen Austausches soll es sein, sich nicht gegenseitig terminlich in die Quere zu kommen. Mittlerweile ist Langenholthausens Veranstaltungskalender fürs nächste Jahr fertig, Berthold König hat ihn verschickt, die ein oder andere Ergänzung wird sicher kommen. Ein Datum fehlt darin, auch wenn es eine Tradition war, und ein kontrovers diskutiertes Thema auf dem Vereinsforum war: der Tanz in den Mai. Bereits zwei Mal fiel die Veranstaltung aus. Auch in 2022 wird es keinen Tanz in den Mai geben. Befürworter dieser Veranstaltung gab es im Vereinsforum, aber auch solche Wortmeldungen, die das Fest mangels ausreichender Unterstützung und Wertschätzung im Dorf dann auch nicht mehr krampfhaft am Leben halten wollen. Zunächst gilt die Entscheidung nur für 2022, das Thema wird sicher wieder auf den Tisch kommen. „Wir sind doch trotzdem ein lebendiges Dorf“, hatte Dominik Cordes von den Schützen bei der Terminabsprache unterstrichen. Der Kalender gibt ihm recht.

Januar steht unter Corona-Vorbehalt

Gerade der Jahresanfang wird coronabedingt sicher noch unter Vorbehalt stehen. Üblicherweise treffen sich hier die Vereine an verschiedenen Terminen zu ihren Jahreshauptversammlungen, beginnend mit den Jungschützen am Freitagabend 7. Januar. Einen Tag später ist die gesamte Bruderschaft mit ihrer Zusammenkunft dran. Es folgen die Jahreshauptversammlungen der Freiwilligen Feuerwehr, Löschgruppe Langenholthausen am 15.1., MGV am 22.1., der Musikzug am 12. Februar, die Sokola.de am 11. März. Am 9. Januar wollen die Sternsinger durch den Ort ziehen und den Segen an die Haustüren bringen. Und wenn die Nadeln zu rieseln beginnen, sammelt die Landjugend auch wieder die Weihnachtsbäume ein. Auch ist für den 16.1. ein Neujahrstreff in der Sokola.de angedacht.

Mehrmals im Jahr sind alle Hölter zur Blutspende aufgerufen, in der alten Grundschule ist das am 31. Januar, 23. Mai und 14. November möglich. Der MGV würde sich über viel Altpapier freuen, gesammelt wird am 5.2., 7.5. 6.8. und 5.11. Am Wochenende 5./6. Februar feiert die Feuerwehr auch ihre Schutzpatronin, die Heilige Agatha. Jecke Tage kann man rund um Karneval mit der Kfd erleben, sowohl beim Senioren- wie auch Frauenkarneval. Am 23. März berichten Johannes Schwartpaul und Frank Hennecke in der Sokola.de von ihren Etappen über mehrere Jahre auf dem Jakobsweg (WP berichtete). Feiern wollen in Langenholthausens Schützenhalle auch die Kegler den Abschlussball der Stadtmeisterschaft, zudem wird die Breitensportabteilung des TuS 2022 20 Jahre alt. Einen wichtigen Platz haben auch wieder die Feste und Bräuche der Kirche, mit Osterfeuer, Fronleichnamsprozession, Erstkommunion, Erntedank oder Martinszug. Die Landjugend möchte in den Sommerferien erneut zelten. Zum Jahresende stehen weitere stimmungsvolle Veranstaltungen auf der Liste wie ein Wintertreff an der Sokola.de. Und dann auch wieder das Wunschkonzert des Musikzuges.

Das größte Fest aber nächstes Jahr ist das Schützenfest. Wegen Pfingsten dieses Mal eine Woche später, am zweiten Wochenende im Juni, von Samstag bis Montag. Königspaar Karsten Bartsch und Gabi Rapp warten auf die Gelegenheit, endlich ihr großes Fest begehen zu können. Und dann auch würdige Nachfolger zu sehen.

