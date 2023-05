Schützenpreispokal: Balve landet Treffer

Balve. Die Schießsportgruppe Balve hat das Kreispokalschießen gut organisiert. Gute Ergebnisse gab’s auch. Ganz zufrieden war die SSG dennoch nicht.

Guter Gastgeber und erfolgreiche Schützen: in Balve richtete die Schießsportgruppe nun den Kreispokal für den ganzen Arnsberger Schützenkreis aus. Die Siegerehrung und ein gemütlicher Abend belohnten die Teilnehmer.

Ende März, Anfang April richtete die Schießsportgruppe auf ihrer Anlage am Krumpaul das Kreispokalschießen aus, die 58. Auflage insgesamt. Kreisoberst Thomas Reiß aus Arnsberg wertete in seinen Begrüßungsworten die Resonanz mit 67 Startern unter den Sportschützen und 21 Teilnehmern in der Hobbyklasse als einen guten Weg nach der Einschränkungen der Coronazeit. Maria Jonen für die Balver Schießsportgruppe sagte aber auch: „Wir hätten uns noch mehr gewünscht.“

Die Balver Gastgeber jedenfalls bekamen ein großes Dankeschön für die Gastfreundschaft und gute Organisation sowie ein Lob für die Schießanlage ausgesprochen, die ja in der Pandemiezeit ein Stück weiter auf Vordermann gebracht wurde und so nun dem Kreispokalschießen einen passenden Rahmen bot. Doch wer ging als Sieger aus dem Wettbewerb hervor?

Kreisschießmeister Michael Jonen hatte alle Tabellen im Blick, zahlreiche Pokal standen bereit. Insgesamt etwa 30 Gäste inklusive der Balver Gastgeber und auch Stadtoberhaupt Hubertus Mühling verbrachten im Anschluss auch noch gemütliche Stunden hier.

Und es gibt einige gute Resultate von Balver Schützinnen und Schützen zu verzeichnen, die folgenden Teilnehmer schafften es in ihrer Klasse aufs Treppchen: Im Luftgewehr Klasse 1 bei den Sportschützen gelang Dominik Buzilowski der Sieg, in der Klasse 2 blieb das gesamte Podium in der Hönnestadt, von oben nach unten Michael Artz, Michael Jonen und Christian Ernst.

Bei den Frauen in dieser Klasse siegte Susanne Koch.

In der Klasse 3 schließlich landete Dieter Neuhaus ganz vorne, gefolgt von Erhard Stemke.

In ihrer Wertung der Klasse 3 waren zwei Balver Frauen ganz vorne: Maria Jonen und Alice Runte.

In der Hobbyklasse am Luftgewehr siegte beim männlichen Nachwuchs Henry Kunze, Bronze holte Mika Wild, bei der weiblichen Jugend waren Emmely Ruckhaber und Mary-Lou Madiwe erfolgreich.

Bei den Erwachsenen waren auf dem Podest Dorian Krumrei und Lukas Rapp sowie Ramona Schmitz (alle Klasse 1), Markus Barthelmes, Marcel Madiwe und Kirsten Krumrei (Klasse 2) wie auch Wilhelm Rademacher und Simone Rademacher-König (Klasse 3).

In der Einzelwertung an der Luftpistole gab es vordere Plätze für die Balver Teilnehmer Dominik Buzilowski, Laura Wilmes, Michael Artz und Erhard Stemke.

Bleibt schließlich noch der Blick auf die Mannschaftswertungen: Teams der Schießsportgruppe Balve belegten mit dem Luftgewehr die ersten Ränge bei den Damen sowie bei den Herren in der Wertung ab 16 sowie ab 36. Auch die Sportschützen an der Pistole stehen auf Platz 1. In der Hobbyklasse am Gewehr siegte die SSG auch mit der Jugend. Teams der Schützenbruderschaft St. Sebastian wiederum landeten auf Platz 1 und 3 in der Wertung ab 16 und ganz vorn auch bei den Damen.

Ehrenscheibe für Ditmar Pankoke

Kreisoberst Thomas Reiß berichtete noch, dass wegen der großen Nachfrage 2024 auch wieder das frei stehende Schießen angeboten werden solle. Dann wird aber eine andere Schießsportgruppe der Gastgeber. Neben Balve hatten Sportlerinnen und Sportler aus Sundern, Arnsberg, Warstein teilgenommen. Zu Beginn des Kreispokalschießens hatten Ehrengäste anlegen dürfen um die Ehrenscheibe: Ditmar Pankoke aus Warstein, Ehrenvorstand im Kreisschützenbund Arnsberg, war der Zielsicherste.

