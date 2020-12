Schulanmeldungen: Warum Garbeck vorn liegt

Die Katholische Grundschule Heilige Drei Könige in Garbeck hat den größten Zulauf. Das geht aus den vorläufigen Zahlen der Stadtverwaltung hervor. Die Daten sind im Ratsinformationssystem der Stadt Balve zu finden (balve.de).

Verschiebungen erwartet

Die Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2021/2022 ist in der Zeit vom 2. bis 6. November gelaufen. „100 Erziehungsberechtigte wurden von mir angeschrieben, um die Kinder an den drei Grundschulen anzumelden“, teilte Bürgermeister Hubertus Mühling mit, „ein Kind ist an einer auswärtigen Grundschule angemeldet worden.“ Bisher sind an der städtischen Grundschule St. Johannes Balve 39 Mädchen und Jungen angemeldet worden, an der städtischen Grundschule St. Nikolaus Beckum 20 Kinder sowie an der Grundschule Garbeck 43 künftige I-Dötzchen. Das sind unterm 102 Kinder, darunter fünf aus Flüchtlingsfamilien.

Die Zahlen sind vorläufig. Sie werden sich bis zum Schuljahresbeginn am 1. August 2021 wegen Weg- und Zuzügen sowie Schularzt-Untersuchungen verschieben.

