Notbetreuung möglich: Balves OGS-Chef Marcus Klein mit dem städtischen Fachbereichsleiter André Flöper in den Betreuungsräumlichkeiten der Grundschule St. Johannes.

Bildung Schule dicht am Mittwoch: Das müssen Eltern wissen

Balve André Flöper, Fachbereichsleiter der Stadt Balve, beantwortet im WP-Gespräch oft gestellte Fragen.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am Dienstagnachmittag entschieden, wegenSchnee und Glätte den Präsenzbetrieb in heimischen Schulen zu untersagen. Der für Schulen zuständige städtische Fachbereichsleiter André Flöper erklärte auf Anfrage der Westfalenpost, was Eltern und Lehrkräfte wissen müssen.

Wer hat die Entscheidung getroffen?

Die Bezirksregierung veröffentlichte am Dienstag, 15.15 Uhr, eine Pressemeldung zu den angekündigten Schulschließungen. Dort heißt es: „Auf Grundlage des Erlasses ,Regelungen zu schulischen Maßnahmen bei Unwetterwarnungen und anderen extremen Wetter-Ereignissen‘ vom 15.10.2022 wird daher ein regionales Ruhen des Präsenzbetriebs für die Schulen für den 17.01.2024 in den oben genannten Kreisen angeordnet.“

Was entscheiden die Schulleitungen vor Ort?

„Die Schulleitungen entscheiden darüber, ob Distanzunterricht stattfindet“, sagte André Flöper. Die städtische Realschule habe sich zu Distanzunterricht entschlossen. Seit Corona sei er ein bewährtes Verfahren zur Wissensvermittlung. Die Grundschülerinnen und -schüler arbeiten weiter an ihren Wochenplänen. Die Kinder können Aufgaben über die digitale Plattform Logineo erledigen.

Wie werden die Mädchen und Jungen sowie deren Eltern informiert?

Die Grundschulen informieren Eltern über die App „SchoolFox“. Die Realschule setzt Erziehungsberechtigte ebenfalls digital in Kenntnis.

Wie informiert die Stadtverwaltung über die Änderung im Schulbetrieb?

Die Stadt Balve beabsichtigte am Dienstagnachmittag, die Infos über die Schulschließungen am Mittwoch via Balve-App und städtische Homepage balve.de zu veröffentlichen. Um 16.45 Uhr ging die Meldung online.

Was machen Kinder, die nicht zuhause betreut werden können?

„Wir richten Notbetreuungen in den Schulen ein“, sagte André Flöper. Das gelte für die Grundschulen wie für die Realschule.

Was passiert mit den städtischen Kitas?

Die städtischen Kindertageseinrichtungen bleiben geöffnet. Das sagte André Flöper. Da Kita-Besuch keine Pflicht sei, bleibe den Eltern die Entscheidung überlassen, ob sie ihre Kinder schicken. Der für die städtischen Kitas in Balve zuständige Märkische Kreis habe keine Schließung verfügt. Der Kreis betreibt das Jugendamt für kleine Kommunen wie Balve.

Ein Teil der Kitas im Stadtgebiet, befindet sich nicht in städtischer Trägerschaft. Vielmehr zeichnen Träger wie der Katholische Gemeindeverband Ruhr-Mark, die Diakonie in Iserlohn oder der Elternverein Kinderkreisel verantwortlich. Ob deren Einrichtungen am Mittwoch geöffnet werden, war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve