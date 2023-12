Schutzengel verhindert in Mellen Schlimmeres

Mellen Zwei Autos sind in Mellen kollidiert. Warum alle Beteiligten Glück im Unglück hatten.

Zwei Fahrzeuge sind am Freitag, 17.30 Uhr, in Mellen zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei vom Sonntag an der Einmündung Zum Hohen Weg/Sorpestraße. Was war passiert?

Ein 32-Jähriger aus Balve befuhr mit seinem Pkw die Straße Zum Hohen Weg in Richtung Sorpestraße. Hierbei übersah er laut Polizei den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 47-Jährigen aus Balve. Der Auffahrunfall sorgte für einen lediglich kleinen Sachschaden an beiden Autos. Die Summe wurde mit 500 Euro angegeben. Wichtiger aber war: Niemand wurde verletzt.

