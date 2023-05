Schwarze Serie bei Lhoist: Jetzt meldet sich Sauerlandkino

Balve/Menden. Pleiten, Pech und Pannen beim Autokino bei Lhoist. Inzwischen bemühen sich die Macher der Ehrenamtsprojekt um Schadensbegrenzung.

Schwarze Serie beim Sauerlandkino. Von vier Vorführungen auf dem Gelände des Lhoist-Kalkwerks im Mendener Ortsteil Oberrödinghausen kam am vorigen Wochenende nur eine zustande. Am Mittwoch meldete sich Robin Vorsmann von dem ehrenamtlich organisierten Kino-Projekt zu Wort.

„Leider konnte am vergangenen Wochenende nur der erste Abend stattfinden. In unserem nun dritten Jahr mussten wir somit erstmals Veranstaltungen absagen, weil die Technik streikte. Es tut uns schrecklich leid, und wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, teilte der Langenholthauser mit. Der Übeltäter sei mittlerweile gefunden: Nach der ersten Veranstaltung habe das mehrere hundert Euro teure Leuchtmittel des Beamers aufgegeben. Wie geht es weiter?

Robin Vorsmann (links) und Hape Drilling zum Auftakt des Sauerlandkinos 2019 Foto: Jürgen Overkott

„Im Herbst wird es zwei Abende geben, an denen wir das Autokino im Kalkwerk nachholen“, versprach Vorsmann. Details sollen folgen.

Das Autokino in Oberrödinghausen wurde möglich durch Förderung des Kalkwerks. Lhoist will Vorsmann und seinem Projektpartner Hape Drilling aber auch künftig im Wortsinn eine Bühne bieten. Noch einmal Vorsmann: „Unser ausdrücklicher Dank gilt natürlich auch dem Unternehmen Lhoist für die Unterstützung und dafür, dass wir die Möglichkeit haben, die Veranstaltungen nachzuholen.“ Kurzfristig sei das leider aufgrund des nun immer später werdenden Sonnenuntergangs schwierig. Die Ticketpreise der ausgefallenen Veranstaltungen seien inzwischen zurückerstattet.

Dabei soll es nicht bleiben-. So sollen alle, die Veranstaltungen verpasst haben, eine Freikarte für das Open-Air-Kino im August in Balve am Sportplatz Krumpaul erhalten, versprach Vorsmann.

Das Projekt Sauerlandkino ist an die SG Balve/Garbeck angedockt. Es hat Fördermittel aus dem Leader-Topf der EU zur Förderung des ländlichen Raums erhalten. Hintergrund: Das mobile Sauerlandkino bringt Filmvorführungen in die Leader-Region am Sorpesee. Drei der vier Mitgliedsstädte haben kein Kino mehr. Das Vorhaben startete im Jahr 2019.

