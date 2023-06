Night of Music Star-Dirigent Scott Lawton – ein Amerikaner in Garbeck

Garbeck/Hagen. „Fluch der Karibik“ wird Fluch der Akribik. Kein Wunder: US-Dirigent Scott Lawton bereitet Amicitia Garbeck auf das Konzert-Event des Jahres vor.

Auf dem Schreibtisch in seinem Hagener Büro liegt eine besondere Partitur. Es sind die Noten des Hollywood-Blockbusters „Fluch der Karibik“. Scott Lawton sagt: „Es ist eine anspruchsvolle Partitur.“ Der amerikanische Dirigent legt sie dem Hauptorchester des Musikvereins Amicitia Garbeck auf die Pulte – und ihren Gästen. Der Soundtrack der beliebten Piraten-Saga zählt zu den Kernstücken der Doppelveranstaltung „Night of Music“ in der Balver Höhle. Die beiden Events gehen am Freitag, 16. Juni, und tags darauf buchstäblich über die Bühne. Doch bevor die Töne des Star-Komponisten Hans Zimmer durch die Naturarena donnern, wird aus dem „Fluch der Karibik“ der Fluch der Akribik. Scott Lawton ist irgendwer.

MV Amicitia Garbeck verpflichtet Biggesang für die Night of Music: Fabian Schulte mit Gaby Clemens und Madeleine Schäfer sowie Tim Volkmer (von links). Foto: jürgen overkott / WP

Der 62-jährige Maestro empfängt mich im Gebäude des Landespolizeiorchesters im Hagener Norden in Jeans und Sweatshirt. Der graue Flachbau in der Nähe des A 1 wirkt wie eine Autobahnmeisterei. Tatsächlich residierten einst Mitarbeiter der Fern-Uni Hagen in dem unspektakulären Gebäude. Es hat eine Klingel ohne Aufschrift. Ich erfahre später, dass das Geheimdienst-Feeling gewollt ist. Eine auffällige Präsentation der Einrichtung mitten in einem schmucklosen Gewerbegebiet in Autobahn-Nähe könnte Kriminelle locken. Aber wie, bitte, komme ich in das scheinbar menschenleere Geisterhaus?

Geheimdienst-Feeling

Ich rufe Scott Lawton per Mobiltelefon an. Doch unglücklicherweise hat er sein Gerät gerade ausgeschaltet. Ein Kollege erweist sich zufällig als Türöffner. Verströmt das Bauwerk von draußen grauen Behörden-Charme, beeindruckt es drinnen mit High-Tech. „Darf ich Dich durchs Gebäude führen?“, fragt Scott Lawton listig und weckt Erwartungen. Tatsächlich überrascht mich der Probenraum und das Tonstudio mit topmoderner Ausstattung. „Leider ist das Tonstudio nicht schallgedämmt“, sagt Scott Lawton entschuldigend. Er hat sich darauf eingestellt. Wichtiger sind ihm exzellente Arbeitsbedingungen für seine Truppe: das Landespolizeiorchester, durchweg Profis mit bester Ausbildung. Scott Lawton hat meistens mit Profis zu tun. Nebenher führt er den Taktstock beim Filmorchester Babelsberg, Kunden sind Musiker wie Udo Lindenberg und die Scorpions. Was aber hat den Wahl-Dortmunder nach Garbeck geführt?

Night of Music – Amicitia probt für das Konzert des Jahres. Foto: Sven Paul / WP

„Es war in der Corona-Zeit“, sagt der Musiker offen über eine Zeit, die Künstlern wie ihm den Fluch mehrmonatiger Auftrittsverbote beschert hat. „Ich suchte Beschäftigung, und da sah ich diese Anzeige von Amicitia Garbeck, und ich habe mich beworben.“ Schnell ist allen Seiten klar geworden: Die Personalie kennt nur Gewinner. Scott Lawton weiß das Ensemble in Garbeck zu schätzen. Das Wort „Amateur“ hat für den Kapellmeister überhaupt keinen abwertenden Klang. Im Gegenteil: „Diese Musiker tun es nicht für Geld – sie tun es aus Liebe zur Sache. Und genau das Wort bedeutet das Wort ,Amateur’.“

Satter Soiund Foto: Sven Paul / WP

Die Fahrten nach Garbeck erinnern Scott Lawton ein bisschen an seine Jugend. „Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen“, sagt der Mann aus dem US-Staat Pennsylvania. „Sie ist etwas größer als Garbeck, aber nicht so sehr.“ Die Fahrten ins Sauerland schätzt der Künstler. Nanu, mögen Balverinnen und Balver sagen, die sich morgens und abends durch den Berufsverkehr nach Hagen oder Dortmund und zurück quälen, wie kommt denn das?

Die Antwort ist einfach. „Ich fahre erst um 18 Uhr los“, erzählt Scott Lawton mit einem breiten Schmunzeln, „da sind die Straßen frei.“ Er nimmt die Fahrten ins Sauerland keineswegs nur in Kauf – er liebt sie sogar. „Gerade im Sommer ist das so, als würde ich in Urlaub fahren.“ Dabei fährt er zur Arbeit. Die Mitglieder des Musikvereins machen’s ihrem Chef allerdings leicht, wie ich mehrfach am Rande von Proben gesehen habe. Sie mögen ihn nicht – sie lieben ihn.

Zurück zu den Anfängen

Lawton-Kunde: Udo Lindenberg Foto: Tine Acke

Scott Lawton führt der Auftritt in der Balver Höhle zurück zu seinem Studium an der Berklee School of Music in Boston, US-Staat Massachusetts. Damals ist der aufstrebende Musiker ein Fan von Jazzern wie dem Vibraphonist Gary Burton. Was Scott Lawton nicht weiß: Der Miterfinder des New Jazz der 70er Jahre hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Balve. Am 27. Juli 1974 hat Gary Burton in der Höhle ein Konzert hingelegt, dass ihm den Durchbruch in Deutschland beschert. Ich schicke Scott Lawton nach unserem Gespräch einen Link zu einer LP, die immer noch haben ist. „Wow“, sagt er, „cool!“

RESTKARTEN

Die Doppel-Veranstaltung Night of Music am Freitag, 16. Juni, und Samstag, 17. Juni, jeweils 18 Uhr, in Balver Höhle ist fast ausverkauft. Die Erfahrung lehrt, dass immer wieder Karten zurückgegeben werden. Was erwartet Musikfans bei dem Event? Das Hauptorchester tritt in der Naturarena auf, aber auch Musiksolisten sowie der Chor Biggesang Olpe. Das Repertoire umfasst populäre Musik im weitesten Sinne. Amicitia-Dirigent Scott Lawton erinnert daran, dass Opern-Arien der Pop des 19. Jahrhunderts sind. Infos: fabian.schulte@mv-garbeck.de.

