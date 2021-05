Mendener Sebastian Richter verlässt Sparkasse Balve

Balve/Plettenberg/Menden. Balves Sparkassen-Chef Sebastian Richter zieht weiter. Was der Mendener im Hönnetal geleistet hat, was sein bisheriger Arbeitgeber unternimmt.

Der Leiter des Sparkassen-Teilbereichs Balve und Neuenrade, Sebastian Richter, wird sich beruflich verändern. Wie Sparkassen-Sprecher Tomislav Majic auf Anfrage der Westfalenpost sagte, werde Richter „demnächst“ die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis verlassen: „Aktuell befasst sich die Sparkasse mit der Neubesetzung der Stelle.“ Weitere Details nannte Majic auf Nachfrage nicht.

Richter startete seine berufliche Laufbahn beim Sparkassen-Mitbewerber Volksbank in Herscheid. Der 35-Jährige wurde von 2004 bis 2007 ausgebildet. Anschließend arbeitete er bei der Genossenschaftsbank als Serviceberater, Finanzbetreuer und Filialsprecher.

Mendener kam vor sechs Jahren

Vor sechs Jahren wechselte der Mendener zum kommunalen Geldinstitut. Der diplomierte Bankbetriebswirt führte die Sparkasse Balve künftig nicht in der ersten Etage wie Vorgänger Anton Lübke. „Ich will an der Basis präsent sein. Und das kann ich nur, wenn mein Büro im Bereich der Kundenhalle ist“, erklärte Sebastian Richter bei seinem Amtsantritt in der Filiale an der Hauptstraße in Balve. Er hielt Wort. Bis heute ist sein Büro in der Nähe des Eingangsbereichs zu finden.

2018 rückte Balve-Chef Richter auch zum Leiter des Sparkassen-Teilbereichs Neuenrade auf.

Über seine Gründe für den Weggang will Privatkunden-Experte Sebastian Richter berichten, wenn die Sparkasse seinen Nachfolger vorstellt. Ein Datum dafür gibt es bisher nicht. Die Sparkasse will zunächst die Personalie klären. Auf ihrer Homepage ist eine Stelle für einen „Berater für vermögende Kunden“ ausgeschrieben.

