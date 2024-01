Semesterstart bei der VHS: Was Balver erwartet

An der VHS Menden-Hemer-Balve startet das neue Semester. Ganz zur Freude der Mitarbeiter (von links): Sandra Schulte-Arens, Mirko Ignatz, Melanie Wirtz, Simone Post-Zimmerling, Bastian May, Alexandra Thöle, Martin Dolinski, Ann-Sophie Horlemann und Jessica Merse.

Balve Mit dem neuen Jahr beginnt auch bei der VHS wieder der Einstieg in den Kursalltag. Worauf sich Interessierte freuen können.

Mit dem neuen Jahr beginnt auch bei der VHS wieder der Einstieg in den Kursalltag. Die VHS Menden-Hemer-Balve startet ins Semester und setzt mit dem motivierenden Motto „Bock auf Bildung?“ erneut auf kreative Impulse, um Bildung für alle zugänglich und spannend zu gestalten. Was Balver im Kursheft erwartet - und worauf sich Interessierte freuen können.

Über 100 VHS-Angebote in Balve

Menschen aller Altersgruppen sollen mit dem neuen Frühjahr- und Sommer-Programm dazu ermutigt werden, ihre Neugier zu wecken und sich auf ein vielfältiges Angebot an Kursen und Workshops einzulassen. Das breite Spektrum umfasst wie immer Themen aus Kunst und Kultur, Sprachen, Gesundheit, Technologie und vielem mehr. „Unsere Kurse sollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Begeisterung für lebenslanges Lernen wecken. Mit dem Motto ,Bock auf Bildung?‘ wollen wir genau diese Freude an der Weiterentwicklung und dem Erwerb neuer Fähigkeiten ansprechen“, so Mirko Ignatz, Leiter der Bildungseinrichtung.

Heft liegt aus Das Anmeldeverfahren für die Kurse des kommenden Semesters ist bereits eröffnet, die Printausgabe desHefteswirdab13.Januar anden bekannten Auslagestellen erhältlich sein. Interessierte können sich über die Website www.vhs-mhb.de, unter 02373-94713-0 anmelden.

Im neuen Semester finden mehr als 100 Angebote am Standort Balve statt. Von Anfänger- bis Fortgeschrittenenkursen will die VHS Menden-Hemer-Balve eine Plattform für jeden Lernenden bieten. Im Programm finden sich aktuelle Themen wie „Künstliche Intelligenz“, „Nature Journaling“ oder „Linkshändigkeit in der Kita“. Kulturell orientiert sich die VHS im ersten Halbjahr an Caspar David Friedrich.

Start ins neue Semester in Balve

Wer direkt bei der VHS Menden-Hemer-Balve ins neue Jahr einsteigen möchte, der kann das bereits in der kommenden Woche tun mit „Englisch am Vormittag“. Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende ohne oder mit geringen Vorkenntnissen. In kleinen Lernschritten und mittels einer ausgewogenen Lehrkonzeption werden diese in ihrem Lernprozess von Anfang an sicher geführt. „Im Mittelpunkt steht die Förderung der freien Kommunikation, die durch lebensnahe Dialoge und Texte viele Sprachanlässe ermöglicht“, heißt es dazu. Teilnehmer erwerben solide Grammatikkenntnisse, die sie für die sprachliche Sicherheit benötigen. Darüber kommen auch landeskundliche Themen nicht zu kurz. Im Vordergrund steht in jedem Fall die Freude am Erlernen der englischen Sprache. Los geht‘s am Montag, 15. Januar von 11 bis 12.30 Uhr in der Alten Volksschule am St.-Johannes-Platz, Kursraum 2 .Die Kursgebühr beträgt 52,90 Euro. Anmeldungen unter der Kursnummer 241-4218 im Netz oder per Telefon unter 02373/94713-0.

