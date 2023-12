Seniorenhaus St. Johannes Balve: Patronatsfest und Vorfreude

Mit einem Gottesdienst und gemeinsamen Brunch haben die Bewohner zusammen mit Vertretern der Stadt und Dechant Andreas Schulte das Patronatsfest in der Balver Einrichtung gefeiert.

Balve Am Ehrentag des Patrons rücken Bewohnerinnen und Bewohner zusammen. Ausbau des Seniorenhauses stockt derzeit.

Direkt nach den Weihnachtstagen wird im Seniorenhaus St. Johannes in Balve weitergefeiert. Beim Patronatsfest am Mittwochmorgen rücken Bewohnerinnen und Bewohner zusammen. Um den Anbau ist es derweil ruhig geworden.

Aus den Boxen und Fernsehern der Bewohner im Seniorenhaus dröhnen andächtge Klänge. Der Gottesdienst zum Patronatsfest wird - wie immer - im gesamten Haus übertragen. Gedacht ist das vor allem für all diejenigen, die nicht persönlich dabei sein können, sagt Madlen Müller, Leiterin des Sozialen Dienstes. „Es gibt aber auch viele Bewohner, die zu ihren Familien fahren oder krank sind“, sagt sie mit Blick auf das überschaubare Publikum.

Darunter sind mit Michael Bathe und Mattias Streiter zumindest auch zwei offizielle Vertreter. Eine Tradition, die für beide in Balve seit Jahren Bestand hat. Und gleichzeitig als wichtiges Signal dient: Angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung werden Einrichtungen wie das Seniorenhaus auch in Balve immer wichtiger, so Rathaus-Vize Michael Bathe.

Vor den Toren des Seniorenhauses geht es derweil ebenfalls besinnlich zu. Die Bauarbeiten am Anbau ruhen derzeit witterungsbedingt. Im Januar, so die Hoffnung, soll es jedoch weitergehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve