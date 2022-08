Sense statt Mähdrescher: So belebt Eisborn Tradition

Eisborn. Thomas und Kilian Kasperski beleben in Eisborn eine fast vergessene Tradition: das Schnitterfest. Was bietet der Neustart?

Zum ersten „Schnitterfest“ nach über 70 Jahren, das in früheren Zeiten vor der Ernte gefeiert wurde, hatte am Sonntag der Heimatverein Eisborn/Asbeck auf das Gelände rund um die Heimatstube in Eisborn geladen.

„Die Idee dazu hatte mein Opa Thomas Kasperski bei einem Besuch im Balver Stadtarchiv, als er dort ein Plakat zum Schnitterfest von 1920 fand“, berichtete Kilian Kasperski, der mit seinem Opa Thomas, Christian Dornsiepen, Martin Danne, dem ehemaligen Eisborner Ortsvorsteher und heutigem Vorsitzenden des Heimatvereins, das Fest organisiert hat.

Schnitterfest in Eisborn: Theo Peters als Gabel-Stapler. Foto: Peter Müller / WP

Als Schnitter der Mann an der Sense, wirkte Wilhelm Spiekermann mit, der mit der Heugabel auch das Aufrichten eines Heubocks demonstrierte.

Der Heubock, ein dreibeiniges Holzgestell, diente früher zum Trocknen des Heus und wurde per Hand aufgeschichtet. Heute wird die Heuernte von Anfang bis Ende maschinell erledigt.

„Wir fangen erst mal klein an“, so Kilian Kasperski. „Mein Motto ist: lieber klein und gut als groß und schlecht.“ Das Ergebnis konnte sich dennoch sehen lassen. So gab es rund um die Heimatstube einen Erlebnis- und Begegnungsbereich. Am Nagelklotz konnte man Kräfte messen und an den großen Tischen Getränke sowie die guten Grillwürstchen von Jedowski genießen. Auch an Kaffee und Kuchen hatten die Organisatoren gedacht. Drinnen in der Heimatstube standen verlockende Torten zur Auswahl, allesamt von Mitgliedern des Vereins selbst gebacken.

Wegen des Namens des Festes und der alten Arbeitstechnik zuliebe gab es Vorführungen an der Sense durch Sensenlehrer Theo Peters aus dem Dorf. „Wir hatten Corona im Hinterkopf, deshalb haben wir die Tische alle mit Abstand aufgestellt. Fast alles findet im Freien statt, nur der Kuchen wird in der Stube ausgegeben“, so Kilian Kasperski.

Schon früh hatte sich Ortsvorsteherin Pia Spiekermann eingefunden und sich mit eingesessenen Poalbürgerinnen und -bürgern, und zugezogenen Buitenlingen an einen Tisch gesetzt und angefangen zu „küren“, also zu reden. „Wir haben hier Spaß bei 0,0 % Alkohol“, meinte ein Buitenling.

Ab 13.30 Uhr wurde auf der Wiese vor der Heimatstube die Kinderschützenkönigin ermittelt. Es ist die vier Jahre junge Marleen Sprenger.

Schnitterfest in Eisborn: Kinderschützenfest Foto: Peter Müller / WP

Früh angekommen waren auch die Familien Sprenger und Weber. Mit sieben Kindern hatten sie schon die Schnitterrallye hinter sich gebracht und ihre Laufzettel abgegeben.

Rund um den Aussichtsturm auf dem Rundwanderweg E3 galt es Fragen zu beantworten. Als Beispiele seien nur genannt: „Wann wurde der Aussichtsturm an den Heimatverein übergeben? - Wie viele Treppenstufen hat der Aussichtsturm?“ Wer sich verzählt hatte, lief die Stufen eben ein zweites Mal. Das schuf Platz für ein zweites Stück Torte.

Drei Gutscheine à 30 Euro gab es zu gewinnen, die in der Antoniushütte, im Hotel zur Post und bei der Bäckerei Tillmann eingelöst werden können.

Ein Fest mit Potenzial

„Ganz so wie in früheren Zeiten feiern wir heute nicht“, so Kilian Kasperski. „Wie man den alten Plakaten entnehmen konnte, wurde damals vor der Ernte, Anfang Juli, eine Scheune leergeräumt, aufgetischt und Wein getrunken“, berichtet er weiter. Nach 1950 sei dann mit zunehmender Mechanisierung der Landwirtschaft diese Tradition eingeschlafen.

Schnitterfest in Eisborn: Ortsvorsteherin Pia Spiekermann ist mittendrin. Foto: Peter Müller / WP

„Ob die Tradition wieder aufgenommen und fortgesetzt wird, hängt davon ab, wie das neue Schnitterfest angenommen wird“, so Kasperski. Das Fest habe Potenzial, es sei ausbaufähig. Der Platz mit seinen alten Bäumen sei sehr schön und zusammen mit der Heimatstube habe man viele Möglichkeiten.

