Sexualisierte Gewalt: So beugt Evangelische Gemeinde vor

Balve/Iserlohn. Die Evangelische Gemeinde Balve hat den Kampf gegen sexualisierte Gewalt aufgenommen. Was sie getan hat: Darüber informiert Pfarrerin Kastens.

Mit Beginn der Sommerferien laufen im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn die Anmeldungen zu Schulungen der ehrenamtlichen Mitarbeiterschaft zum Schutz vor sexualisierter Gewalt auf Hochtouren. Nadine Broer als Fachbeauftragte im Kirchenkreis hat alle Hände voll zu tun. Auch die Evangelische Kirchengemeinde Balve ist beteiligt.

Schutz vor sexualisierter Gewalt: Pfarrerin Antje Kastens mit Kita-Leiterin Anja Sanden (links) Foto: Evangelische Gemeinde Balve

Nachdem die Pfarrerschaft und das pädagogische Fachpersonal mit Jugendreferentinnen und Jugendreferenten, Erzieherinnen und Erzieher der evangelischen Kindergärten in den vergangenen Monaten bevorzugt geschult wurden, öffnet sich inzwischen der Schulungskreis für die Kirchengemeinden.

Mehrere Balver Presbyterinnen und Presbyter nahmen bereits an einem ersten Schulungstreffen teil. Alle Mitarbeitenden der Kirchengemeinde legten ein Erweitertes Führungszeugnis vor. Pfarrerin Antje Kastens und Presbyterin Jutta Wilmes, die das über 40-seitige Schutzkonzept für die Gemeinde in Balve erstellten und mittlerweile mit neuesten Informationen ergänzten, sind sehr zufrieden. Ebenso zufrieden ist Kindergartenleiterin Anja Sanden. Auch in ihrer Kita „Arche Noah“ hängen die Tipps für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor sexueller Gewalt, die schon Kindergottesdienstkinder, Konfirmanden und Jugendliche in den Türen zur „HomeZone“ und zum Konfirmandenunterrichtsraum im Gemeindehauses lesen konnten.

Im Gemeindehaus steht zudem ein Kummerkasten für anonyme Fragen oder Beschwerden. Auf diese Weise nimmt die Gemeinde Balve das Thema „sexuelle Gewalt“ sehr ernst und antwortet auf die aktuellen Vorkommnisse im Raum der Kirchen, die woanders zu einer Welle von Kirchenaustritten führten. „Vertuschen ist keine Option! Wir gehen das Thema offensiv an!“ So lautet die Devise. Dass es dabei kindgerecht und behutsam zugeht, zeigen Kinder-Plakate, die im Gemeindehaus und Kindergarten in Augenhöhe der Mädchen und Jungen aufgehängt sind.

