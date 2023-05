SG Balve/Garbeck: Saisonfinale am Krumpaul - das geht ab

Balve. SG Balve/Garbeck feiert am Sonntag, 21. Mai, den Saisonabschluss am Krumpaul. Es geht um mehr als packende Spiele.

Die SG Balve/Garbeck lädt ihre Mitglieder, Fans und Sponsoren für Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr, zum Saisonabschluss auf den Sportplatz Am Krumpaul ein. An diesem Tag bestreiten alle drei Seniorenteams des Vereins ihre letzten Heimspiele der Saison: die 2. Mannschaft ab 12.30 Uhr gegen SV Arnsberg 09 II, die 1. Mannschaft ab 15 Uhr gegen SV Arnsberg 09 und die 3. Mannschaft ab 17 Uhr gegen TuS Niedereimer II. Zudem erwartet junge Besucher ab sechs Jahren ein kleines Programm. Von 11 bis 14 Uhr haben sie die Möglichkeit, ein DFB-Fußballabzeichen in Gold, Silber und Bronze zu erwerben. Für alle Gäste wird es Leckeres vom Grill, kühle Getränke und Kaffee und Kuchen geben. Die SG will an diesem Nachmittag auch einige Ehrungen vornehmen sowie Spieler und Trainer verabschieden.

