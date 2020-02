SGV Balve radelt auf Wachstumspfad

Der SGV Balve errichtete 2014 eine Aussichtsplattform. Jürgen Meller (2. von links) packte stets mit an.

Balve. Der SGV Balve wächst gegen Trend. Sein Erfolgsgeheimnis heißt Verjüngung durch Vielfalt. Jetzt biken Wanderer sogar

Der SGV Balve trotzt dem Trend. Der Verein wächst weiter. 461 Mitglieder verzeichnen Balves organisierte Wanderer - ein Plus von 17 gegenüber dem Vorjahr. Was macht den Verein so attraktiv?

Start zur ersten Tour im März vorigen Jahres Foto: Alexander Lück / WP

SGV-Vize Jürgen Mellers Jahresbilanz spricht für sich. Der Verein entfaltete eine Vielzahl von Aktivitäten. Natürlich gehört Wandern zum Markenkern. Allerdings spielt das Wetter bei der Wanderlust eine wichtige Rolle. Das merkte der Verein beim stark verregneten Wandertag. Statt wie gewohnt 500 Wanderer waren es zuletzt knapp die Hälfte. Enttäuschend gering war auch die Beteiligung an dem für Familien gedachten österlichen Emmausgang. Wanderwart Mario Cortina zur WESTFALENPOST: „Wir machen erst mal eine Pause. Dieses Jahr gibt es kein Emmausgang.“

Der SGV arbeitet aktiv an seiner Verjüngung. Deshalb gründete er vor einem Jahr eine MTB-Gruppe Ansprechpartner hierzu ist Stefan Köster. Jeden zweiten Samstag im Monat drehen er und seine Sportsfreunde das große Rad.

Eine weitere Neuerung sind Veranstaltungen für Jugendliche und jung Gebliebene. So geht es zum Kletterpark Vosswinkel und zum Bogenschießen in Brilon.

Modern soll auch die Vereinskluft sein. Das Wander-Outfit mit Balver SGV-Logo wurde selbst gestylt. Dahinter stehen kluge Köpfe: Monika Köster, Iris Wassmuth, Andreas Romberg und Jürgen Meller. Es gibt ab sofort T-Shirts, Fleecejacken, Polo Shirts und Softshelljacken in unterschiedlichen Farben.

Wandergruppe aus Letmathe kurz vor dem Zie: Schlechtes Wetter dämpfte die Wanderlust. Foto: Alexander Lück / WP

Der SGV macht aber noch weit mehr – etwa Wege-Pflege. Die Wegewarte Frank Hennecke und Johannes Schwartpaul zeichnen verantwortlich. Das nützt Wanderern, das nützt aber auch Urlaubern.

Obendrein unterhält der Vereine eine Hütte. Hüttenwart Franjo Sucevic vermeldete gute 53 Buchungen. Allerdings beklagte er Vandalismus am Heim. Der Verein hat längst das Gebäude narrensicher gemacht. Obendrein ist eine Videokamera zur Überwachung installiert worden.

Franjo Sucevic gibt Hütten-Job auf

Mit der Hütte ist eine Personalie verbunden. Hüttenwart Franjo Sucevic stellt sich in zwei Jahren nicht mehr zur Wahl. Um den künftigen Hüttenwart zu entlasten, ist die Nutzungsbestimmung des Wanderheims vom Vorstand geändert worden. Künftig soll die Nutzung der Hütte nur noch den anderen SGV-Abteilungen und Balver Vereinen zur Verfügung gestellt werden.

Nebenher hat der SGV Balve das Vereinsleben digitalisiert – per Google-Kalender für Rechner und Smartphone. Betreut wird der Service von Mario Cortina.