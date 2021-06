KRIMINALITÄT Skoda an Mittelstraße in Balve aufgebrochen

Balve. Ein Pkw an der Mittelstraße in Balve ist aufgebrochen. Was bisher bekannt ist. Warum die Polizei Zeugen sucht.

Ein an der Mittelstraße in Balve abgestellter Pkw ist in der Nacht zu Mittwoch aufgebrochen worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, fällt die Straftat in den Zeitraum Dienstagabend 20 bis 23.45 Uhr. Demnach hebelten ein oder mehrere unbekannte Täter die Fahrertür eines Skoda auf. Die Diebe stahlen zwei Brillen aus dem Fahrzeug. Hinweise zu den Autoaufbrechern nimmt die Polizei in Balve oder in Menden entgegen (Telefon 02373-9099-0).

