„Smart City“: Mendener Projekt kann Balve helfen

Balve/Menden. Menden ist am Projekt „Smart City“ beteiligt. Der Balver Ratsausschuss ESDS wollte mehr Information – und hofft auf Unterstützung.

Balve kann von Mendens Beteiligung am Digital-Projekt „Smart City“ profitieren. Diese Botschaft nahm der Ratsausschuss ESDS nach einem Bericht des Geschäftsführers des kommunalen Unternehmens „mendigital“, Robin Eisborn, mit.

Die CDU hatte sich dafür stark gemacht, über Ziele, Maßnahmen und Chancen des Projektes informiert zu werden.

Dem Projekt stehen drei Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Die Personalkosten liegen bei einem Drittel, wie Eisbach auf eine Frage von UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt antwortete.

Eisbach betonte, er strebe einen Ausgleich von technologischer Innovation und Bodenhaftung an. Er nannte eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten digitaler Vernetzung in der Stadtgesellschaft. Kommunale Dienstleistungen wie Wartung und Instandsetzung von Straßen gehören demnach genauso dazu wie die Schulung von Senioren im Umgang mit Online-Services und Daten-Analyse als Unterrichtsstoff für Schulkinder. Als handfestes Beispiel nannte Eisbach smartes Imkern. Dabei ist der Einsatz von Sensoren vorgesehen, um zu erfahren, was in Bienenstöcken passiere, spätere Datenauswertung inklusive.

Eisbach wies aber auch darauf hin, dass die Landesregierung großen Einfluss auf die Projekte nehme.

