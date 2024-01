So fängt Jan Michaelsen Hönnetal-Romantik ein

Balve/Amecke Jan Michaelsen ist Filmemacher aus Amecke. Seinem Publikum präsentiert diesmal vergessene Orte.

Beim Winter liegen Fluch und Segen eng beieinander. Wer im Morgengrauen Schnee schüppen, Eis kratzen, mit dem Auto über glatte Straßen fahren oder bei grimmiger Kälte am Bahnhof stehen musste, hat für die romantischen Seiten der kalten Jahreszeit wenig übrig. Aber es gibt sie, die romantischen Seiten.

Der heimische Filmemacher Jan Michaelsen hat sie im Blick. Obwohl er in Amecke – und damit in Sunderns Stadtgebiet – wohnt, fasziniert ihn das Hönnetal. Seinen inzwischen dritten Kurzfilm beginnt er mit winterlichen Bildern aus der Region. Mehr noch: Der Dokumentarfilmer lädt sein Publikum zu einer Reise zu Orten ein, die es nicht mehr gibt. Jan Michaelsen beschwört in 13:20 Minuten „Die Geister der Vergangenheit“. So zeigt der Mann von den „Sauerland-Studios“ Bilder vom ehemaligen Gasthaus Platte in der Nähe des Klusensteins.

Das kleine Video ist sehenswert, und obendrein ein Beweis dafür, dass auch heimische Facebook-Gruppen weit mehr als Krawall bieten. Es gilt selbst hier das Motto: Wer suchet, der findet.

