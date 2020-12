So feiert Evangelische Gemeinde Balve Weihnachten

Balve. Die Evangelische Kirchengemeinde Balve hat ihre Weihnachtsgottesdienste geplant. Anmeldungen sind verpflichtend.

Weihnachtsgottesdienste

Donnerstag, 17. Dezember, Anmeldung für die Gottesdienste an Weihnachten bis Freitag, 18. Dezember,12 Uhr unter der Telefonnummer 02375-5579 oder per Mail unter ev.kirche.balve@t-online.de.

Donnerstag, 24. Dezember - Heiligabend

14 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Evangelischen Kirche an der Hönnetalstraße (Pfarrerin Antje Kastens und Team); 15 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel im Evangelischen Gemeindehaus an der Hönnetalstraße, Obergeschoss, (Pfarrerin Kastens und Team); 16 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Evangelischen Kirche (Pfarrerin Kastens und Team); 17 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel im Evangelischen Gemeindehaus, Obergeschoss (Pfarrer Kastens und Team); 23 Uhr, Christmette in der Evangelischen Kirche (Pfarrerin Kastens).

Freitag, 25. Dezember – 1. Weihnachtstag

10.30 Uhr, Gottesdienst zum ersten Weihnachtstag in Balve, gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Deilinghofen (Pfarrer A. Kastens).

Samstag, 26. Dezember – 2. Weihnachtstag

10.30 Uhr, Gottesdienst zum 2. Weihnachtstag.

Donnerstag, 31. Dezember (Silvester)

17 Uhr, Gottesdienst zum Jahresende in der Ev. Kirche (Pfarrerin Kastens).