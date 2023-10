Spende So fördert Sparkasse MK Vorträge des Balver Kolpingforums

Balve. Die heimische Sparkasse weiß die Arbeit des Balver Kolpingforums zu schätzen. Dieser Tage übergab Markleiter Marcel Kretschmann ein Wert-Papier.

Die Kolpingsfamilie Balve hat sich über einen Scheck der heimischen Sparkasse in Höhe von 1.000 Euro gefreut. Balves Marktleiter Marcel Kretschmann übergab das symbolische Wert-Papier an den stellvertretenden Kolping-Vorsitzenden Christoph Grewe. Die Balver Kolpingsfamilie kann das Geld gut gebrauchen – für die Fortführung der Arbeit des Kolpingforums.

„Die Kolpingsfamilie engagiert sich neben sozialen und religiösen Projekten auch für das gesellschaftliche Miteinander im Ort. Regelmäßig sorgen sie für ein Vortragsprogramm von dem die Balver und Menschen aus der Umgebung profitieren. Zu allen Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen“: So begründet das kommunale Geldinstitut ihre finanzielle Förderung der Kolping-Arbeit.

Christoph Grewe sagte, das Geld werde für Honorare und Übernachtungskosten der Referentenschar benötigt.

Der nächste Termin des Kolpingsforums steht bereits fest: Professorinm Ursula Männle, ehemalige Staatsministerin, ausnahmsweise an einem Dienstag – 21. November – im Pfarrheim St. Blasius den Film „Die Unbeugsamen“ mit anschließender Diskussion. Dieser Film erzählt die Geschichte der Politikerinnen in der jungen Bundesrepublik, die in einem frauenfeindlichen politischen Establishment darum kämpfen, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Sie dauert bis 22 Uhr – und damit länger als andere Veranstaltungen des Kolpingforums. Dafür gibt es einen guten Grund: Der Filmvorführung folgt eine Diskussion.

