Sonnenblumen in der Horst: Landwirt Georg Schulte bietet sie für einen guten Zweck an.

BENEFIZ-AKTION So helfen Sonnenblumen von Georg Schulte in Eisborn

Eisborn. Ab sofort sind in der Horst wieder Sonnenblumen gegen Spende zu haben. Warum die Aktion von Landwirt Georg Schulte bis in den Oktober läuft.

Sie leuchten mit der Sonne um die Wette: Sonnenblumen an der Horster Straße in Eisborn. Gepflanzt hat sie Landwirt Georg Schulte. Die Blumen bietet er, wie seit Jahren gewohnt, gegen Spende an. Diesmal will Georg Schulte ukrainischen Kriegsopfern helfen.

Hofladen in der Horst, links nach rechts, Marie-Theres Schulte, Georg Schulte, Mitarbeiterin Käthe Granata Foto: Alexander Lück / WP

„Er hat extra in zwei Partien ausgesät, und zwar im April und im Juni, damit man etwas länger davon hat“, sagt Georg Schultes Schwägerin Marie-Theres Schulte im Gespräch mit der Westfalenpost; sie betreut die Spendenaktion wie den Hofladen. Die zeitversetzte Aussaat erfolgte mit Bedacht. Deshalb blühen Sonnenblumen in der Horst bis in den Oktober hinein.

Georg Schulte pflanzt die beliebten Blumen schon seit Jahren für den guten Zweck. Mal kam Spendengeld der Kinderkrebshilfe zu gute, dem Kinderhospiz in Olpe, der Welthungerhilfe oder im vergangenen Jahr der Flutopferhilfe. Regelmäßig kommen rund 1000 Euro zusammen.

„Im vergangenen Jahr hatten wir mehr Geld als sonst in der Kasse. Es haben nämlich noch einige Leute aufgestockt“, erinnert sich Marie-Theres Schulte. „Da hatten wir auch noch einige Aktionen gemacht wegen der Hochwasseropfer.“

Das passt zu den überwältigenden Spendenergebnissen, die auch andernorts im Stadtgebiet für die Opfer des Jahrhundert-Hochwassers im Hönnetal zusammenkamen. Selten war die Spendenbereitschaft so groß. Allein 200.000 Euro kamen nach der Katastrophe von Balvern für Balver zusammen, wie Bürgermeister Hubertus Mühling jüngst bilanzierte.

Die Spendenergebnisse der Sonnenblumen-Aktion in der Horst sind auf einer Liste einzusehen; sie liegt neben der Kasse am Blumenfeld aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve